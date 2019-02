Jennifer Lawrence: Tras varios desengaños, comprometida

La actriz ganadora del Oscar, Jennifer Lawrence, se ha comprometido con Cooke Maroney, director de una galería de arte de Nueva York, según divulgó en un comunicado su agente de prensa.

Lawrence, de 28 años, conoció a su novio, de 33, a través de unos amigos en común el pasado verano boreal y han estado saliendo desde entonces.

En junio, fueron fotografiados paseando y cenando en Nueva York. Los rumores de compromiso empezaron a correr luego de que la actriz fuera vista con un "enorme anillo" en su dedo en un restaurante de Nueva York, publicó el sitio Page Six.

El anillo "era una roca gigante, parecían estar celebrando y todos en el restaurante hablaban de eso", publicó Page Six. "El anillo era muy notable y estaban sentados en un rincón; ella llevaba un vestido negro con lunares blancos". La fecha y sitio de la boda todavía no ha sido fijado.

Este año, Lawrence había decidido alejarse un tiempo del cine y de Hollywood, para iniciar una nueva trayectoria dedicada al activismo político. En esta suerte de "año sabático" de su profesión, encontró el amor. Según Page Six, fue la mejor amiga de la actriz, Laura Simpson, quien los presentó.

Lawrence había tenido relaciones románticas previamente con el director Darren Aronofsky, con el líder de Coldplay, Chris Martin, y el coprotagonista de "X-Men", Nicholas Hoult.

En 2015, la actriz había dicho a la revista Vogue:

"No puedo esperar a casarme. Siento que si encontrara a la persona con la que quiero pasar el resto de mi vida, que quiero que sea el padre de mis hijos, definitivamente yo no lo arruinaría. Pero tampoco dependo de eso."

Sin embargo, el mismo año en entrevista con Diane Sawyer, se sentía completamente en la vereda opuesta respecto del matrimonio:

"No sé si alguna vez me voy a casar y estoy bien con eso. No siento que necesite nada para estar completa. Me encanta conocer gente - gente que entra en mi vida y me aporta algo.... No planeo casarme - aunque puede ser que lo haga. Definitivamente quiero ser madre."

Respecto a la buena relación que mantiene con sus ex, dijo a Marc Maron de WTF:

"Soy amiga de todos mis ex, de hecho. Creo que es porque soy honesta. Creo que no podés tener ningún tipo de mala relación con nadie si sos honesta. Todo el mundo sabe cómo te sentís todo el tiempo y no hay mentiras. Todo el mundo es bueno con el otro. Todos mis novios han sido maravillosos. Nick (Hoult) fue un gran novio. Cada vez que termino con alguien, no es que mi corazón no esté roto. Pero nunca hicieron algo como para hacerme sentir devastada. Fueron buena gente. Quizás también ese sea el secreto. Me atraen buenas personas."

Sobre estar sola tras su separación de Chris Martin:

"Nadie me invita a salir. Estoy sola cada sábado a la noche. Los hombres son malos conmigo. Sé de dónde viene, sé que están intentando establecer que son ellos los que dominan, pero me lastima. Soy solo una chica que quiere ser tratada bien. Soy tan directa como una flecha. Siento que necesito conocer a un tipo que, con todo respeto, haya estado viviendo en Bagdad durante 5 años para que no tenga idea de quién soy."

Sobre su fobia a los gérmenes y el sexo (en entrevista con Howard Stern):

"Siempre hablo como si quisiera pene, pero la verdad es que cuando echo una mirada a mi pasado sexual, siempre ha sido con novios. Hablo como si me gustara, pero realmente no lo hago. Tengo principalmente germenofobia (fobia a los gérmenes). He llegado hasta acá sin una enfermedad de transmisión sexual. El pene es peligroso. Si yo llegara al punto en el que podría contagiarme una ETS, los doctores ya estarían involucrados. Así de fóbica a los gérmenes soy."

Sobre un pretendiente que la hacía sentir insegura (Vogue, 2015):

"No me gustaba cómo me hacía sentir. Cuando alguien te hace sentir insegura, es algo extrañamente estimulante, porque vos te la pasás intentando luchar para que te validen."