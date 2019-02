Paolo no la dejará pasar (y Shell está atenta), Lopetegui prepara una R47

Tecpetrol (petrolera de Organización Techint) presentó un recurso administrativo ante el Ministerio de Economía, rechazando decisiones de la Secretaría de Energía que, con la firma de Gustavo Lopetegui, modificó subsidios otorgados en Vaca Muerta.

Comunicado de Tecpetrol a la Comisión Nacional de Valores:

Ciudad Autónoma de Buenos Aires, 7 de febrero de 2019

REF.: Hecho Relevante.

Por la presente nos dirigimos a Uds. en cumplimiento de los requerimientos del Artículo 2, Capítulo I, Título XII de las Normas de esa Comisión (T.O. 2013), y con referencia a la información oportunamente presentada en nuestra nota del pasado 30 de enero, a fin de poner en conocimiento de esa Comisión Nacional de Valores que la Sociedad ha presentado en el día de la fecha Recursos Jerárquicos (Artículo 90 del Reglamento de Procedimientos Administrativos aprobado por el Decreto 1759/72 (t.o. 2017), reglamentario de la Ley N° 19.549), contra las Resoluciones de la Secretaría de Energía de la Nación que liquidaron las compensaciones previstas en la Resolución S.E. 46/2017, mencionadas en nuestra nota del 30/01/2019 antes referida, por considerar, esencialmente, que tales liquidaciones constituyen una clara violación del Artículo 17 de la Constitución Nacional, al afectar derechos adquiridos de la Sociedad que habían sido reconocidos por la propia conducta del Estado, sin perjuicio de otros defectos legales que los recursos explicitan.

Lopetegui modificó el criterio de estimación de los pagos de compensaciones económicas previstas en la Resolución 46/2017.

De inmediato Techint anunció que tomaría acciones contra la resolución gubernamental, y ahora ha comenzado a ejecutar sus reclamos que serán primero administrativos, y luego podrían convertirse en judiciales.

De acuerdo a trascendidos, Tecpetrol justificará perjuicios a sus arcas por US$ 1.000 millones devenidos del cambio de reglas que acaba de disponer el Ejecutivo nacional después de estudiar durante medio año cómo reencausar el flujo de partidas públicas destinadas a las petroleras que encararon inversiones en Vaca Muerta tentadas por el precio sostén que aseguraba el subsidio.

La Resolución 46 estableció como precio base para el gas de US$ 7,50 por millón de BTU durante 2018; US$ 7 para 2019; US$ 6,50 para 2020, y 6 dólares para 2021.

Resolución 47

En tanto, según explicó Victoria Terzaghi en el diario Río Negro, Lopetegui prepara la etapa "superadora" de la Resolución 46: "(...) el recorte fijado en los volúmenes de producción a subsidiar, enervó tanto a las empresas más afectadas como al gremio de Petroleros Privados, que realizó un acto de demostración de fuerza para marcar la cancha a las empresas y lanzar un tiro por elevación al gobierno nacional.

Desde la secretaría de Energía que conduce Gustavo Lopetegui se prepara un nuevo plan de incentivos para el gas de invierno, al cual en las operadoras ya tildaron como la “Resolución 47”. El esquema busca ser un paliativo para las operadoras, en especial para aquellas que con el recorte del nuevo Plan Gas no lograron acceder al subsidio.

Si bien la letra chica no está terminada y se espera que recién se de a conocer entre fines de mes y principios de abril, el esquema consiste en aportar un plus de no más de 2,50 dólares por millón de BTU para el nuevo gas pero únicamente durante los cinco meses de frío que van de mayo a septiembre.

Lo cierto es que desde las operadoras se estima que el precio del gas se incrementará para entonces y llevará a que el incentivo a pagar sea mucho menor.

La medida en planes no termina de cuadrar en las petroleras que ya afinan el lápiz para las presentaciones judiciales. YPF y Tecpetrol ya hicieron pública sus posturas, pero a la lista se suman también Pampa Energía pues todos sus desarrollos quedaron excluidos del incentivo oficial.

Y un caso particular es de Shell y su desarrollo en Rincón de la Ceniza. El bloque logró ingresar en la primera tanda de la Resolución 46 pero únicamente por la parte del desarrollo que le corresponde a Total Austral (42,5%).

El 42,5% de Shell y el 15% de la estatal neuquina Gas y Petróleo (GyP) no lograron la venia nacional, lo cual pone no sólo en una más que incómoda situación a las empresas socias, sino también a la angloholandesa en las puertas de un litigio pues el desarrollo avalado es realizado por la UTE que integran.

La principal perjudicada con la decisión de sólo subsidiar la producción declarada por las empresas al momento de presentarse al programa fue Tecpetrol. La petrolera del Grupo Techint fue también la primera en tomar medidas de reacción y disponer que a partir de marzo funcionará con un sólo equipo de perforación y bajará los otros tres que hoy tiene en operaciones.

La medida es también un tiro por elevación a Nación antes de iniciar acciones legales, pero mientras tanto la que cruje es Vaca Muerta.

La decisión de Tecpetrol de ajustar sus números en el sector que más impacto tiene en el trabajo no sólo reactivó el fantasma de las suspensiones que en 2015 derivaron en más de 1.700 despidos. La medida está ligada, como en un partido de truco, a los porotos a favor que tiene para reclamar la continuidad del subsidio.

La firma no sólo contabiliza a su favor los meses en los que cobró el subsidio por sobre la curva inicial y que, como ocurrió con otra operadora, sientan un precedente jurídico, más allá de que a fin de año Nación les haya descontado esas sumas liquidadas.

La empresa también tiene como escudo el artículo 4 de la Resolución 419/17. La norma complementaria de la Resolución 46 también fue elaborada por Juan José Aranguren para aclarar cómo se contabiliza."