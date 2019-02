El Kremlin desmiente a Bloomberg: Rusia sigue con Maduro

Primero, el último momento, que es el despacho informativo de la agencia RIA Nóvosti, quien desde Moscú publicó:

“La posición del Kremlin en relación con la situación en Venezuela y con el presidente del país, Nicolás Maduro, no ha cambiado en absoluto”, declaró Dmitrii Peskov, secretario de prensa del presidente Vladímir Putin. Así respondió a los periodistas que le preguntaron si realmente en el Kremlin se duda de la necesidad de seguir apoyando a Nicolás Maduro.

Con anterioridad, la agencia Bloomberg había informado sobre dudas en Moscú respecto a la capacidad de Maduro de hacer frente a la oposición.

Por su parte, el vicecanciller ruso Serguéi Riabkov, afirmó que “Rusia no excluye la variante de un cambio de poder en Venezuela por medios militares. Esto sería un gran error por parte de los EE.UU.” Para el gobierno ruso, la variante de un golpe militar está condicionada por el respaldo pleno de Washington a dicha posibilidad, que el mismo Trump se encargó de aceptar.

“Ellos (los EE.UU.) –advirtió Ryabkov- consideran permanentemente entre sus estructuras que se ocupan de este tema, diversas opciones de este tipo. Yo personalmente no la dejo de lado”.

Por su parte, la agencia France Presse reproduce otras declaraciones de Ryabkov que revela que Rusia había “contado con ser invitado” al diálogo internacional en Montevideo, Uruguay, sobre la crisis política de Venezuela pero se le dijo que no podía participar.

Los enviados europeos y latinoamericanos se reunieron en la capital uruguaya el jueves 07/02 para la primera reunión de un "Grupo de Contacto" con el objetivo de crear las condiciones para un proceso político pacífico.

"Contábamos con que Rusia tenga la posibilidad de participar en el trabajo que se llevará a cabo en Montevideo hoy, al menos como Estado observador admitió el vicecanciller ruso- pero nos dijeron que tal formato no es posible", agregó, sin especificar quién tomó la decisión.

Ryabkov también advirtió que "la interferencia externa destructiva, especialmente la interferencia armada, en los asuntos internos de Venezuela es el peor escenario posible".

[URGENTE] El ex director de comunicaciones de la Guardia de Honor Presidencial de #Venezuela, Tte Cnel Ovidio Carrasco, habría participado en el atentado contra el pdte @NicolasMaduro del 4/8/18: "les dijo a los terroristas dónde iba a producirse el evento" - @jorgerpsuv. https://t.co/ct9zn9aBIz — Érika Ortega Sanoja (@ErikaOSanoja) 7 de febrero de 2019

[URGENTE] Ministro de comunicación venezolano muestra confesión del ex director de Comunicaciones de la Guardia de Honor Presidencial, quien afirmó haber sido reclutado desde hace seis años por el diputado @JulioBorges, para ejecutar un golpe de estado contra @NicolasMaduro. — Érika Ortega Sanoja (@ErikaOSanoja) 7 de febrero de 2019

Bloomberg

En cuanto al despacho anterior de Bloomberg, que llevó la firma de Henry Meyer y Ilya Arkhipov pero no se identificó a sus fuentes, fue el siguiente:

"Personas cercanas al Kremlin aseguraron este miércoles 06/02 que Rusia esta dudando para mantener su apoyo hacia Nicolás Maduro.

A pesar de que no lo he hecho público, estamos dando cuenta de la situación económica actual de Venezuela está terminando de gastar el apoyo de los ciudadanos y la comunidad internacional, las fuentes que prefirieron mantener los nombres de Bloomberg.

Asimismo, destacamos la negativa de la Guardia Nacional Bolivariana de apoyar las medidas tomadas por Juan Guaidó, presidente de la República, dificultando la realización de una transición.

Vladimir Dzhabarov, un político ruso, dijo que el tiempo jugaría un papel importante en el panorama actual del país.

“Desafortunadamente, el tiempo no está del lado de Maduro. En esta situación, en la crisis económica, los ánimos de la sociedad pueden volverse en su contra”, comentó Vladimir Dzhabarov."

Agradezco al pueblo que ha acudido multitudinariamente a las Plazas Bolívar de Venezuela para firmar por la Paz y en rechazo a la injerencia del imperio estadounidense en nuestra Patria. Hermosa demostración de amor y conciencia. ¡Vamos por las 10 Millones de Firmas por la Paz! pic.twitter.com/2BbDy7sXOo — Nicolás Maduro (@NicolasMaduro) 7 de febrero de 2019

Diosadado

En tanto, el jefe de la Asamblea Nacional Constituyente de Venezuela (ANC), Diosdado Cabello, advirtió: “Si vienen (soldados estadounidenses), se viene una guerra irregular”, durante su programa semanal de televisión para justificar el bloqueo del puente Tienditas, una moderna infraestructura que une a Colombia y Venezuela y que, pese a estar listo, aún no ha sido inaugurado.

La declaración de Cabello fue, al tiempo, una respuesta al senador estadounidense Marco Rubio, quien criticó la decisión del Gobierno venezolano de bloquear la vía fronteriza.

“Ahora, te voy a decir, Marco Rubio, si te estás burlando porque pusimos unos contenedores (…), prepárate para lo que salga, no vayas tú a pensar que la cosa va a ser ‘2+2 son 4’ (si invaden), no mi rey”, añadió.

Asimismo, señaló que el Gobierno de Maduro bloqueó el puente porque “en territorio venezolano” puede hacer lo que le “venga en gana”.

El bloqueo del puente Las Tienditas para impedir el ingreso de #Ayudahunanitaria es la descripción exacta de la dictadura usurpadora y guarimbera de @NicolasMaduro: un régimen que intenta aferrarse al poder sobre el hambre y la enfermedad del pueblo de #Venezuela #OEAconVzla pic.twitter.com/OvowIkfPD6 — Luis Almagro (@Almagro_OEA2015) 7 de febrero de 2019

Con todo, señaló que quienes viven en las cercanías de la vía “saben que ese puente no se ha usado nunca”, que fue construido y financiado por Venezuela y que no se ha podido inaugurar “porque Colombia no quiere colaborar”.

El diputado opositor venezolano Franklyn Duarte denunció que el puente fue bloqueado por miembros del Ejército ante la presunción de que a través de esta vía ingresara ayuda para paliar la emergencia humanitaria que considera el antichavismo padece Venezuela y que el Gobierno de Maduro niega.

El jefe del Parlamento, Juan Guaidó, quien se autoproclamó Presidente encargado del país, señaló que bloquear el puente es “una reacción absurda de un régimen al que no le interesa el ciudadano”.

“Vamos a hacer todo lo posible por que ingrese esta ayuda”, agregó.

La ayuda humanitaria para Venezuela ha sido solicitada por la oposición pese a la negativa del Gobierno de Nicolás Maduro, que asegura que esto puede dar paso a una invasión extranjera.

Aunque aún no está claro cómo va a ingresar este apoyo a Venezuela, el Parlamento opositor ya ha informado que habrá un centro de acopio en la ciudad colombiana de Cúcuta, fronteriza con Venezuela y donde un grupo de venezolanos se apostó durante el martes.

Según el Parlamento venezolano, en Brasil y en una isla del Caribe, que aún no ha precisado, también se instalarán otros centros de acopio para esta ayuda que proviene de empresas de capital venezolano en el extranjero, Colombia y USA.