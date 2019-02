Por un supuesto contagio de dengue suspendieron Colón – San Lorenzo

A raíz de un virus que afecta a ocho jugadores de Colón de Santa Fe, el partido entre el Sabalero y San Lorenzo de Almagro, programado para el sábado 9 de febrero a las 21.30, fue postergado oficialmente este jueves (07/02) por la Superliga del Fútbol Argentino (SAF) debido a los problemas de salud que presentan ocho jugadores del equipo santafesino.

Según los análisis realizados por el Ministerio de Salud, el resultado por posible dengue fue negativo. Los jugadores que presentaban síntomas compatibles con la enfermedad fueron trasladadas al Hospital J. M. Cullen para ser examinados exhaustivamente y se descartó la enfermedad.

Los dirigentes de Colón enviaron a la Superliga un informe con los estudios médicos y solicitó que el compromiso se llevara a cabo más adelante, en fecha a confirmar. Y la respuesta fue satisfactoria, con el aval del Ciclón.

Todavía no se pactó una fecha de disputa y el calendario está acotado por la participación del Negro en la Sudamericana y de los de Boedo en la Libertadores.

A través de sus redes sociales, la Superliga informó que “Habiendo recibido la solicitud y los informes médicos del Club Atlético Colón de Santa Fe y coincidiendo con el informe de Julio Befani, Director de Epidemiología del Ministerio de Salud de la Provincia y habiendo por su parte la Superliga solicitado un informe complementario al Dr. Enrique Prada, Coordinador médico del CENARD y asesor e integrante de la Comisión de Fútbol de la Superliga, se toma la decisión de postergar los partidos”.

Además, agregó que el informe de Prada, dice que “el examen serológico de laboratorio efectuado a los jugadores del Club Colón para descartar Dengue ha sido negativo para dicha enfermedad en su primer análisis. Debido a que el diagnóstico de Dengue no sólo es de laboratorio sino concomitante con la clínica (signos y síntomas) debe seguirse la evolución de la misma y efectuar un segundo análisis de laboratorio la próxima semana”.

“Esto determinará en definitiva -sigue el texto- si el cuadro corresponde a Dengue o no. Por tal motivo se indica suspensión de actividad deportiva hasta certificar el cuadro”.

Los ocho jugadores de Colón de Santa Fe que presentan problemas son Guillermo Ortíz, Gustavo Toledo y Leonardo Heredia, en principio los más afectados, a los que luego se sumaron Matías Fritzler, Mateo Hernández, Leonardo Burián, Emanuel Olivera, Fernando Zuqui y el kinesiólogo del plantel, Fabián Perafrancia.

Todo comenzó durante la mañana del último martes 05/02 cuando Heredia y Ortiz no pudieron entrenar debido a un proceso virósico que los fue afectando desde el momento del arribo a Santa Fe, tras el partido del último sábado ante Lanús. El mismo Julio Comesaña relativizó la situación diciendo que “a Lanús fuimos una delegación de 30 personas y solamente hay dos o tres complicados, descarto que haya sido algo que se consumió durante las horas del viaje”.

Pero a medida que pasaron las horas, otros futbolistas fueron dando síntomas de molestias, líneas de fiebre, dolor corporal y otras cuestiones vinculadas, sintomatológicamente, al dengue. Por eso, de inmediato se dio intervención al Ministerio de Salud de la provincia, que ordenó los análisis que se hicieron Toledo, Burián, Heredia, Fritzler, Zuqui, Hernández, Olivera, Ortiz y el kinesiólogo Fabián Perafrancia, los que tuvieron lugar el martes por la tarde en el Cullen.

A la vez, llegaba el momento de las especulaciones deportivas. ¿Se puede jugar igual si los resultados, aún, dieran negativos?, fue una de las principales preguntas que se hicieron en Colón. Los directivos, a la vez que se realizaban las tareas preventivas y por protocolo de fumigación, tanto en el club como en el predio, enviaban el pedido por escrito y formal a Superliga para que el partido se postergue, según una nota publicada en el diario santafesino El Litoral.

A todo esto, en San Lorenzo la postura era apoyar lo que se resolviera desde Superliga. Pero en cuanto a lo deportivo, no había dudas respecto de que no había sido una semana normal para el plantel de Colón, toda vez, por ejemplo, que no se pudo entrenar el miércoles por la tarde y ya antes se había suspendido el entrenamiento matutino. Es decir, el doble turno de miércoles que había planificado Comesaña, se transformó en suspensión absoluta de tareas, reveló El Litoral.

Si bien algunos jugadores se fueron recuperando, hubo otros que continúan aislados y en medio del proceso, caso Heredia y Ortiz por mencionar a los más perjudicados.

Independientemente de ello, no hay demasiado lugar para suponer que existe una actitud especulativa. El simple hecho de mencionar que recién el miércoles —o jueves— cuando se realizan y salgan los resultados del segundo análisis que se les realizará a los jugadores, se sabrá a ciencia cierta si tienen o no dengue.

En Superliga lo saben, porque obviamente la organización tiene su departamento respectivo con gente especializada. Y por eso, este aspecto fue valorado debidamente para tomar una determinación, según El Litoral.

San Lorenzo se mantenía expectante, con el viaje ya programado para trasladarse este viernes al mediodía a esa provincia. Ahora habrá que ver cuál es la fecha en la que se podrá disputar el partido.

El cuadro azulgrana tiene mucha actividad en marzo, al igual que Colón, por la participación en Copa. Una alternativa podría ser la de utilizar la fecha FIFA, pero esto es relativo teniendo en cuenta las posibles convocatorias de los jugadores. Además, Colón juega el miércoles previo en Lima (el partido con Deportivo Municipal es el 19 de marzo) y el 'Ciclón' tiene también un compromiso internacional.

El calendario es acotado, pues la Superliga debe finalizar el 7 de abril para dar paso luego a la disputa de la Copa de la Superliga, antes del cierre definitivo de las actividades antes del inicio de la Copa América.