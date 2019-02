Canaletti, durísimo contra Pampita: "Se juntó con 'Pico' Mónaco en el verano para hacer plata”

Ricardo Canaletti debutó el lunes pasado como conductor del programa de radio "El after de Canaletti", y a sólo tres día del inicio del ciclo, se metió en la polémica menos pensada, al opinar sobre la relación entre Carolina 'Pampita' Ardohain y Juan 'Pico' Mónaco.



En la sección del programa dedicada a la farándula, la columnista Samantha Castro relevó las declaraciones que la modelo había hecho a la revista Caras, donde aseguraba que tanto ella como Pico "dieron lo mejor de cada uno, pero no funcionó".

"Eso es por guita", comentó el periodista, que preguntó: "¿Dónde dieron lo mejor de cada uno?". Y, con ironía, afirmó que "para poder intentarlo hay que 'entrelazarse'", en clara referencia a que el vínculo entre la pareja no habría sido de lo más cercano durante el último tiempo.



Castro salió en defensa de Pampita y dijo que ella no los juzgaba, y advirtió que hay gente "maliciosa" que piensa que la modelo y el tenista arreglaron su relación "por plata". "Yo pienso lo mismo", lanzó el conductor.

"Así como ella dice que los que dudan de su relación dicen puras patrañas, yo puedo decir que lo que ella dice es una patraña", aseguró Canaletti. Según el periodista, "lo más lógico es que se juntaron durante el verano para hacer plata". "¿Ella dice que no? Yo digo que sí, y se terminó el tema", remató.



"Ahora me calenté", dijo el conductor, y preguntó: "¿Desde cuándo se le da importancia a esta gente?". Y anunció una drástica decisión: "Al after no va a venir". "Voy a poner derecho de admisión", advirtió, para luego proseguir con el repaso de las demás noticias de la sección.

De momento, ni Pampita ni Pico han salido a responderle.