El juez federal Luis Rodríguez acusado de cobrar coimas para frenar causa K

La corrupción en la Argentina parece un mal de nunca acabar y no solo está metida en la política sino también en la justicia. Y es que Carolina Pochetti, quien declaró como arrepentida, aseguró que Daniel Muñoz, exsecretario de Néstor Kirchner, sobornó al magistrado Luis Rodríguez.

La viuda Daniel Muñoz, declaró hoy 07/02 ante la Justicia que el exsecretario de Néstor Kirchner habría pagado "una suma millonaria" como soborno al juez Luis Rodríguez para que frene la causa que lo investigaba por el movimiento de fondos hacia el exterior.

En su declaración ante los fiscales Carlos Stornelli y Carlos Rívolo, en el marco de la causa de los cuadernos de las coimas, Pochetti confesó que esos pagos se realizaron a través de un intermediario, también del entorno de Muñoz.

Al exsecretario se lo acusa de mover más de 70 millones de dólares hacia el exterior. La causa nació en 2013 como un enriquecimiento ilícito y terminó en sobreseimiento para Muñoz y su esposa. Sin embargo, fue reactivada con informe de la UIF luego del escándalo de Panamá Papaers.

Rodríguez, Juez federal desde 2012 y un pasado en el fuero de instrucción, Rodríguez es el juez que, en un primer momento, se negó a detener al ex ministro de Planificación Julio De Vido por la causa Río Turbio. Fue la Cámara Federal la que impulsó su detención, en octubre de 2017.

Ahora, Rodríguez vuelve a enfrentar los cuestionamientos por su intervención en la investigación por los bienes que habría lavado Muñoz y su circulo íntimo por más de 70 millones de dólares.

Luis Rodríguez trabaja desde hace casi 40 años en la Justicia y desde 2012 tiene a cargo uno de los doce juzgados federales de Comodoro Py. El padrino de su hija es el integrante de la Auditoría General de la Nación (AGN) Javier Fernández, señalado habitualmente por los medios por sus buenas relaciones en Tribunales.

Rodríguez nació el 25 de abril de 1959 en la localidad de Merlo, Provincia de Buenos Aires. Veinte días después de cumplir 18 años ingresó a trabajar como auxiliar de séptima en el Juzgado Criminal N° 7 de la Capital Federal. El título de abogado lo obtuvo once años después, en 1988. Durante todos esos años fue pasando por los distintos escalafones de los juzgados, hasta que en 1990 llegó al cargo de secretario de primera instancia.

En 1992 pasó a cumplir ese mismo cargo pero en el Juzgado N° 35 y dos años más tarde se convirtió en juez de instrucción. El entonces ministro de Justicia de la Nación, Rodolfo Barra, cuyo secretario privado era Javier Fernández, lo nombró al frente del Juzgado Criminal N° 11 de la Capital Federal.

Rodríguez nunca ejerció la docencia, según se desprende del CV que presentó ante el Consejo de la Magistratura. Permaneció 18 años al frente del Juzgado N° 11, además de cumplir algunas subrogancias en el Juzgado N° 35, en el que su sobrino Luis Marcos Almada llegó hasta el cargo de secretario “ad hoc”.

Por las cuatro vacantes que existían en los juzgados federales de primera instancia, el Consejo de la Magistratura, donde su esposa, Silvia Arcos Valcarcel, se desempañaba como prosecretaria letrada de la Secretaría General, convocó al Concurso 140. Entre los jurados de ese concurso estaba el camarista Eduardo Farah, otro juez al que Javier Fernández reconoce como su amigo de la infancia. Rodríguez se inscribió y quedó envuelto en varias polémicas. Integró la lista complementaria que envió el Consejo al Poder Ejecutivo Nacional y finalmente estuvo entre los cuatro que el gobierno de Cristina Fernández de Kirchner mandó al Senado.

Allí recibió distintas impugnaciones. Fue denunciado por haber solicitado, a través de su secretaria en el Juzgado, la copia de un fallo similar al que días después debió rendir en el examen del Consejo. Otro concursante, Carlos Ferrari, que trabajaba junto a Javier Fernández en la AGN, fue excluido tras ser denunciado por haber citado en su examen 43 fallos, once de la Corte Suprema estadounidense, lo que hacía suponer que tenía conocimiento del examen previamente a rendirlo.

La denuncia derivó en una investigación en el Juzgado a cargo de María Servini de Cubría, que absolvió a Rodríguez y Ferrari y a los cuatro jurados. En octubre de 2012 asumió al frente del Juzgado Federal N° 9, que hasta 2004 había ocupado Juan José Galeano, destituido por irregularidades en la investigación de la causa AMIA.

Rodríguez está casado con Arcos Valcarcel, quien ahora trabaja en la Oficina de Subastas Judiciales de la Corte Suprema. En su juzgado tramita una causa contra el ex secretario de Transporte Ricardo Jaime por la licitación de un tren de alta velocidad y una investigación contra el ministro de Energía y Minería Juan José Aranguren por negociaciones incompatibles con la función pública. Además, procesó a la ex procuradora del Tesoro Angelina Abonna en una causa por administración fraudulenta de Aerolíneas Argentinas. También tiene a su cargo el expediente que investiga posibles irregularidades en la mina de Río Turbio, que tiene entre los imputados al ex ministro de Planificación Federal Julio De Vido.