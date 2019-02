"Bad information": La frase de CFK en boca de Macri por sus 60 años

"Yo debería decir, como dijo alguien que me precedió, que hay un problema de 'bad information', porque yo 60 no puedo tener. Realmente hay que arreglar esto, digamos que tengo 35 años de ingeniero", bromeó Mauricio Macri en el arranque de su discurso.

El mandatario hace alusión a una recordada entrevista de la ex Presidenta a la prestigiosa revista estadounidense 'The New Yorker' en 2015, en la que repitió varias veces la frase "bad information" para referirse a una pregunta que le hizo el periodista sobre la muerte del fiscal Alberto Nisman.

"No puede ser que yo tenga 60 años", dijo el actual Presidente después de que la gobernadora María Eugenia Vidal lo saludó durante un acto en el conurbano, antes de partir hacia Chapadmalal donde estará todo el fin de semana.

Macri estuvo en las obras de construcción de cloacas en Dock Sud, en el partido bonaerense de Avellaneda, acompañado por la gobernadora y el jefe de gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta.

La Gobernadora lo saludó por su cumpleaños y le dijo que durante su gobierno "nunca hubo corrupción". Él después recogió el guante. "Hicimos obras y no hubo ningún cuaderno", dijo.

Luego, Macri continuará con su actividad oficial en la Residencia de Olivos para más tarde partir rumbo a Chapadmalal, cercano a Mar del Plata, para descansar y celebrar su cumpleaños número 60 junto a su esposa Juliana Awada y su hija menor Antonia.

Pero el presidente brindó una entrevista antes de su cumpleaños, y afirmó que le está "costando asumir el dígito, porque cuando mi viejo cumplió 60, tengo patente haber dicho: ‘Qué viejo que está’. Claro, yo tenía 30. Me parecía que era una edad a la que era imposible llegar. Y de golpe llegó", confió el mandatario.

Además admitió que está en "cortocircuito" porque "no" se siente de 60.

Y remarcó que "la vejez pasa por la cabeza". En este sentido, el Presidente recordó un episodio que casi le cuesta la vida: "Yo casi me mato a los 39, porque empecé a darme manija con los 40 y me choqué con un árbol esquiando en Estados Unidos. Estuve nueve días en terapia intensiva. Yo hice algo en ese bosque totalmente irracional que me llevó a chocar con los árboles, porque quise demostrarme que tenía 20. Fue una estupidez que casi me cuesta la vida", interpretó.

En la misma línea, ponderó la "sabiduría" que le dieron los años, y contó que se entrena todos los días antes de las 7 de la mañana y que es "ansioso". Macri dijo que tiene varias cosas pendientes para su vida una vez que se retire de la función pública.

"Quiero aprender a cocinar bien, quiero aprender de paisajismo. También me gustaría saber más sobre el mundo digital, que soy bastante básico. Tengo varios libros atrasados. Me gusta dedicarle más tiempo el cine, a las series. Quiero aprender a jugar mejor a las cartas", enumeró.

Por otra parte, respondió que "ni a palos" se imaginó que iba a llegar a ser Presidente: "Pensaba que iba a ser presidente de Boca, tal vez intendente. Y menos pensaba que iba a ser papá a esta edad y la relación que tengo con Antonia. Son cosas que te sorprenden y que hacen que te sientas joven".

"Lo más importante a esta edad son los afectos. Pero muchos lo dicen y no lo internalizan. Para mí es un tema central, sobre todo en la tarea que hago, que es el servicio público, muchas veces muy ingrato. La puedo hacer gracias a los afectos, que me nutren y me energizan", confesó.

Luego Macri añadió: "Antes era muy inmaduro, especialmente en mi relación de pareja. Era muchísimo más egoísta, no sabía compartir. Y con mis hijos siempre he sido muy cariñoso, pero los ponía con otras cosas para disputar el tiempo. Hoy no, hoy estoy cuando me piden".

"Con Antonia y hasta con Valentina estoy mucho más", contó el Jefe de Estado. En tanto, frente a la pregunta de cómo se lleva con la muerte, Macri respondió que está "empezando a socializar", profundizó en el tema y hasta habló de su relación con su padre, Franco.

"Espero que me toque una muerte rápida, tampoco quiero quedarme atrapado en la vida como lo está pasando mi padre, que está acá y no está acá. Hace más de un año está postrado ahí y si tiene algún momento de lucidez, la debe pasar muy mal. Porque debe tomar conciencia de su incapacidad de hacer y su pérdida de vitalidad", dijo.

Y relató que su último contacto consciente con su padre fue hace un año. "La última vez, me pidió que le diera una pastillita para sacarlo de acá. Imagináte, eso no se puede. Ya no puedo hacer nada. Depende de asistencia de terceros. Y le dije: 'No puedo, papá, no se puede'", finalizó el Presidente.

El día en Dock Sud

A partir de las 9, Macri recorrió una de las obras que desde el Gobierno califican como de las "más importantes" de la gestión, a cargo de la empresa estatal AySA y bajo la órbita del Ministerio del Interior, Obras Públicas y Vivienda a cargo de Rogelio Frigerio.

Según estimaciones oficiales, el del Riachuelo es el "primer sistema troncal que se hace en Argentina en más de 70 años" y, una vez finalizada la obra, permitirá que un millón y medio de personas accedan al sistema de cloacas, además de mejorar la prestación del servicio de 4.3 millones de personas.

"Es una solución integral a las limitaciones de capacidad y calidad de prestación del servicio de desagües cloacales que tiene gran parte del área metropolitana de Buenos Aires debido al aumento vertiginoso de la población", destacaron desde el Ministerio del Interior, para enfatizar que además propiciará el saneamiento del Riachuelo, ya que el 90 por ciento de su contaminación proviene de los residuos cloacales.

Además de beneficiar a la Ciudad de Buenos Aires, que destina sus efluentes cloacales a la planta de Dock Sud, la obra alcanza a los bonaerenses de 14 municipios (Lanús, Avellaneda, Lomas de Zamora, Esteban Echeverría, La Matanza, Ezeiza, Cañuelas, Almirante Brown, Merlo, Marcos Paz, Presidente Perón, San Vicente y General Las Heras).

El plan incluye que los residuos que son pretratados en la planta de AySA sean depositados 12 kilómetros adentro del Río de La Plata a través del túnel que el Gobierno está construyendo una vez que se concluya con la restante mitad de la obra.