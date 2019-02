Jeff Bezos denuncia chantaje con fotos íntimas de medio aliado de Trump

Jeff Bezos, el hombre más rico del mundo, fundador de Amazon y dueño de The Washington Post, acusó al tabloide The National Enquirer de extorsionarlo con publicar fotos suyas íntimas a menos que diera marcha atrás en una investigación en torno al tabloide, que es propiedad de American Media Inc., cuyo jefe ejecutivo, David Pecker, es un amigo del Presidente Donald Trump desde hace muchos años.

Bezos sugirió que el origen de las publicaciones en su contra puede ser la cobertura que hace el Post sobre la presidencia de Trump y también sobre Arabia Saudita y el caso del asesinato del periodista, Jamal Khashoggi.

Las fotos implicarían a Lauren Sanchez, una mujer con quien Bezos habría tenido un romance, lo que habría sido el motivo de su ruptura matrimonial. Poco después de que Bezos y su esposa anunciaran en Twitter que se iban a divorciar, el Enquirer publicó un reportaje diciendo que Bezos y Sanchez habían tenido un affair. El tabloide dijo que los había seguido a lo largo de 40.000 millas, y publicó fragmentos de mensajes entre Sanchez y Bezos.

Poco después de la publicación de ese artículo, el Presidente, Donald Trump, tuiteó que Bezos (a quien llamó "Bozo") estaba siendo "derribado por un competidor cuyo periodismo, entiendo, es mucho más preciso que el de su diario lobbista, el Amazon Washington Post." Ese tuit disparó una especulación ya existente: la de la relación política entre Trump y el Enquirer.

Luego de que ese primer reportaje sobre Sanchez y Bezos fuese publicado, Bezos lanzó una investigación sobre cómo los mensajes habían sido filtrados al Enquirer, y cuál era la verdadera motivación detrás de la publicación. ¿Podía ser política? A cargo de la investigación quedó Gavin de Becker, jefe de seguridad de Bezos desde hace mucho tiempo. El martes 5/1, The Washington Post publicó una nota sugiriendo que la revelación de las fotos de Bezos y Sanchez por parte del Enquirer, podría haber tenido una motivación política.

La investigación, explica The Atlantic, llegó en mal momento para el Enquirer: en diciembre, American Media Inc. (compañía dueña del Enquirer) había admitido haberle pagado a una mujer quien dijo haber tenido un affair con Trump para conseguir silenciar la historia antes de la elección. El jefe ejecutivo de American Media Inc., David Pecker, aceptó cooperar con fiscales federales que investigan violaciones posibles a la ley de financiamiento de campaña a cambio de inmunidad. En enero, American Media Inc. dijo que iba a refinanciar su deuda, ya que sus ventas e ingresos estaban cayendo.

American Media Inc. quería por eso terminar la investigación de Bezos, según el propio CEO de Amazon, e intentó hacerlo amenazando con publicar las fotos, incluida una "selfie por debajo de la cintura - conocida coloquialmente como 'foto del pene'." A menos que Bezos se retractara públicamente y dijera que no hay razón para creer que la cobertura del Enquirer sobre Bezos y Sanchez había tenido motivaciones políticas.

En un posteo en Medium, titulado "No gracias, Sr. Pecker", Bezos denunció la movida, escribió: "En lugar de aceptar la extorsión y el chantaje, he decidido publicar exactamente lo que me enviaron, a pesar del costo personal y vergüenza que podrían traer. Cualquier vergüenza personal que AMI (American Media Inc.) podría causarme toma el asiento trasero porque hay un asunto más importante involucrado aquí. Si en mi posición no puedo enfrentar este tipo de extorsión, ¿cuánta gente podrá?

Tengan por seguro, ningún periodista verdadero propone alguna vez algo como lo que está sucediendo aquí: 'No publicaré información vergonzosa sobre vos si hacés X cosa por mí. Y si no hacés X rápido, publicaré la información vergonzosa."

El posteo de Bezos incluía un presunto email de Dylan Howard, jefe de contenido de American Media Inc. (el Enquirer), amenazando al abogado de Bezos, Martin Singer: "Con el interés de agilizar esta situación, y con The Washington Post dispuesto a publicar rumores sin fundamento sobre el primer reportaje de The National Enquirer, quiero describirle las fotos obtenidas durante nuestro reporteo." Allí describía la 'foto del pene' ya mencionada, así como otras fotos íntimas y mensajes de Sanchez.

El posteo incluía también un presunto email de Jon Fine, abogado de American Media Inc, procurando un "reconocimiento público y acordado mutuamente por parte de Bezos, publicado en un medio acordado entre ambos, afirmando que no tiene conocimiento o sustento para sugerir que la cobertura de American Media hubiese estado motivada políticamente o influenciada por fuerzas políticas, y un acuerdo de que cesarán de referirse a tal posibilidad." A cambio, Fine ofrecía no publicar los contenidos mencionados.

