El PJ, contra Bonadio: "Es un carpetazo porque a Macri no le dan los números"

El juez federal Claudio Bonadio finalmente procesó a 92 intendentes de todo el país por sospecha de haber sido “partícipes necesarios” de un supuesto fraude en contra de la administración pública, entre los años 2013 y 2015, a través del programa de Gestión Integral de Residuos Sólidos Urbanos (GIRSU)

"Cada intendente con su accionar contribuyó activamente en la concreción de un perjuicio a las arcas del Estado, aproximadamente de $ 604.529.670", disparó el magistrado a lo largo de 347 páginas. "Requirieron sumas de dinero para llevar a cabo distintos proyectos, sin que, a la postre, hayan sido cumplimentados", agregó.

Los procesados prefieren el silencio mientras apelan la decisión de Bonadio pero el que salió con los tapones de punta fue el PJ bonaerense:

EL PJ BONAERENSE REPUDIA LAS AMENAZAS DE EXTORSIONES Y CARPETAZOS A INTENDENTES PERONISTAS

Los y las dirigentes y militantes del Partido Justicialista de la Provincia de Buenos Aires repudiamos las versiones de extorsión a intendentes peronistas como parte de una presunta estrategia electoral de Cambiemos.

Los “carpetazos” y falsas denuncias públicas que carecen de sustento jurídico son un mecanismo que atenta contra la democracia y que está muy lejos de la premisa que prometió el propio Gobierno: consolidar una Justicia libre e independiente.

Si Durán Barba ve que a Cambiemos no le dan los números, tendría que hacer una autocrítica y no apelar al engaño, como ya hizo en 2015 y 2017, para sostener un modelo que es, justamente, insostenible. El rechazo hacia el Gobierno no es por otra cosa que por su propia incapacidad. Con más de 210 mil despidos en 11 meses, la pérdida del salario real más alta desde 2002 y una inflación acumulada del 145%, lo esperable sería que concentren toda su energía en buscar herramientas para paliar y resolver el desastre social y económico al que están condenando a las argentinas y los argentinos.

Los y las bonaerenses están hartos de pagar tarifazos imposibles; de sufrir constantemente cortes de suministro de agua y luz porque las empresas prestadoras, a quienes el Gobierno les autoriza subas ridículas, no invierten ni dan respuesta; de vivir con angustia porque no llegan a fin de mes y temen perder su empleo. Les pedimos a los funcionarios de Cambiemos que construyan gobernabilidad ocupándose de lo que realmente le duele y preocupa a la gente de la Provincia y de toda la Argentina, y que dejen de intentar hacer daño con mentiras a intendentes que junto a las organizaciones sociales hoy son quienes ponen la cara todos los días y contienen los efectos de la crisis para que no sea aún peor.