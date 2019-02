Uruguay pide elecciones pero no reconoce a Guaidó

Tras concluir la conferencia internacional sobre la situación política de Venezuela y propiciar el diálogo como solución pacífica, celebrada en Montevideo, capital uruguaya, la declaración final no fue adoptada en forma unánime por los países participantes, destacaron allegados al gobierno de Nicolás Maduro.

Según el canciller de Uruguay, Rodolfo Nin Novoa, no respaldaron la declaración Bolivia, México ni los Estados miembros de la Comunidad del Caribe (Caricom).

En el caso Uruguay dio un giro en su postura respecto a cómo contribuir a solucionar la crisis de Venezuela y, tras intensas negociaciones el jueves 07/02 se plegó a la postura europea que pide elecciones “con todas las garantías” en ese país.

El canciller Rodolfo Nin Novoa había descartado el miércoles 06/02, tras reunirse con su colega mexicano Marcelo Ebrard, poner alguna condición para el diálogo en el país caribeño, en una fórmula que acompañan los países del Caricom y que se denomina “Mecanismo de Montevideo”.

Al caer la tarde, fuentes diplomáticas uruguayas dijeron que el gobierno no considera incompatible su participación en este “mecanismo” con estar en el Grupo Internacional de Contacto (IGC, según sus siglas en inglés), porque lo importante es que se cumpla el objetivo de lograr una salida “en paz” a la crisis venezolana.

La conferencia fue convocada por los Gobiernos de México y Uruguay, cuando ambos mantenían una posición neutral y de no intervención, ante otros países de la región que reconocieron al autoproclamado Juan Guaidó como "Presidente encargado", un acto no contemplado en la Constitución venezolana.

En ese momento se establecieron 4 fases para lograr el diálogo en Venezuela entre las partes involucradas.

> Un diálogo inmediato y la generación de condiciones necesarias para lograr un contacto entre las partes implicadas en el conflicto.

> Negociación, presentación de la los resultados del diálogo y un espacio para la flexibilización de posturas que permita encontrar puntos en común entre las partes.

> Compromiso y suscripción de los acuerdos.

> Implementación y materialización de los acuerdos con el apoyo de un acompañamiento internacional.

Sin embargo, los representantes de México y Bolivia destacaron que la declaración del denominado Grupo Internacional de Contacto aparecieron cuestiones internas de Venezuela inadmisibles para Maduro, ya que pretende imponer acciones que no son de la competencia del IGC.

El uruguayo Nin Novoa dijo que el cambio de postura de Uruguay fue consecuencia de un agravamiento de la situación en el país caribeño: "Una cosa es no pedir elecciones en determinado momento y otra es cuando la crisis asume tal magnitud, con la particularidad extrañísima de que hay dos presidentes", dijo.

Entrevistado por el programa radial En Perspectiva, de Montevideo, él agregó que "ahí es donde Uruguay muestra su flexibilidad, asume la situación actual y dice: 'parecería que en esta situación, esto se dirime por una resolución popular, por una elección'".

Nin Novoa dijo que Uruguay solicitó eliminar 5 condiciones que estaban en el borrador de la declaración del IGC sobre Venezuela, entre ellos la liberación de presos políticos.

Además aparecía "una observación internacional independiente" y también la "eliminación de todos los obstáculos para la participación libre e igualitaria de todos los partidos.

Además, se solicitaba el "establecimiento de una composición equilibrada del Consejo Nacional Electoral (CNE)".

Sobre este punto, el canciller uruguayo consideró que los representantes europeos estaban "desconociendo cómo se nombra al CNE".

"El CNE está arreglado por la Constitución y no tiene filiación política. Está integrado por cinco personas no vinculadas a organizaciones con fines políticos: tres de ellos son postulados por la sociedad civil, uno por la Facultad de Ciencias Jurídica y uno por el Poder Ciudadano. Es prácticamente una elección popular que la Asamblea (Nacional) ratifica después. No se puede cambiar el CNE así nomás", sostuvo.

Sobre la proclamación del líder opositor Juan Guaidó como Presidente encargado, Nin dijo que "no hay giro" en la posición uruguaya, que seguirá sin reconocerlo.

Él sostuvo que es "inadmisible que en un país, una persona, se autoproclame Presidente de la República".

"Si se habla de la ilegitimidad del gobierno de Nicolás Maduro, francamente, es más ilegítima una autoproclamación", afirmó.

El canciller explicó que "fue una reunión trabajosa" en la que "el 1er. proyecto de resolución final incluía condiciones" para el desarrollo de las elecciones presidenciales.

Manifestó que la Unión Europea también reclamaba el "establecimiento de nuevos registros electorales que permitan el voto de los venezolanos fuera del país".

Sobre este tema, Nin Novoa se preguntó "¿Cómo Uruguay va a instruir eso cuando no tiene voto fuera del país?".