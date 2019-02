¿Y ahora? Europa ante el fracaso de la renta básica universal

¿Qué sucede cuando los ciudadanos reciben dinero del Estado a cambio de nada? Esta es una de las grandes preguntas que más intriga a filósofos y economistas políticos de Europa como primer paso para acabar con el aumento de la desigualdad social en las democracias capitalistas y frenar amenazas como la automatización del trabajo y su correspondiente alarma de paro masivo. Incluso, lo que a simple vista parece ser una medida típicamente de izquierdas también despierta simpatías entre los sectores conservadores. Finlandia hizo la prueba y los resultados fueron poco alentadores: "Los beneficiarios de la renta básica no fueron mejores ni peores a la hora de encontrar trabajo en un mercado laboral abierto que los que no gozaron de ella". Aunque si bien no resuelve el problema laboral, sí aumenta la salud y el bienestar de los ciudadanos.

