Desdoblamientos, planes sociales y el vice de Vidal: Renovadas tensiones entre el PRO y la UCR

La relación entre el PRO y la UCR nunca consiguió un estado pleno de armonía desde que se volvieron socios en la alianza Cambiemos. Los reproches de los radicales por más espacios de poder han sido una constante a lo largo de los más de 3 años de gestión del frente que también integra la Coalición Cívica de Elisa Carrió.

La desazón radical comenzó prácticamente en el minuto 0 desde el arribo de Mauricio Macri a la Casa Rosada cuando la decepción colmó al partido porque Ernesto Sanz, uno de los artífices de Cambiemos, no fue elegido como jefe de Gabinete y, en cambio, le ofrecieron el ministerio de Justicia que el mendocino rechazó antes de embarcarse fuera de la escena política.

Con esporádicas charlas con Macri, Sanz dejó de ser interlocutor entre el PRO y la UCR, pero nunca hubo otro que tomara su lugar.

El inicio del año electoral encuentra a los socios políticos sumergidos en las mismas diferencias que, incluso, se profundizan a raíz del advenimiento de los comicios.

Tal como ya informó Urgente24, hay malestar en el macrismo por la decisión del mendocino Alfredo Cornejo de desdoblar las elecciones provinciales de las nacionales. Por ese mismo camino iría el jujeño Gerardo Morales. Macri es consciente de su fragilidad electoral y necesita de toda la tracción posible. De ahí que haya impedido que María Eugenia Vidal hiciera lo mismo en la provincia de Buenos Aires.

Y justamente en este distrito estaría la "devolución de gentilezas" a los gobernadores radicales. En las últimas horas volvió a tomar impulso la posibilidad de que el radicalismo se quede fuera de la fórmula que llevará a Vidal en busca de su reelección. Cada vez toma más volumen la versión de que Cristian Ritondo, ministro de Seguridad bonaerense y frustrado compañero de binomio en 2015, reemplace a Daniel Salvador como número 2.

Los radicales trataron este tema en un conclave que mantuvieron el jueves en un hotel de la Capital Federal.

Salvador cuenta con el apoyo explícito de los intendentes radicales de la provincia, lo que dejaron plasmado en un documento que se conoció en enero. El mismo vicegobernador salió a pelear el lugar de la UCR cuando dijo que "no tengo dudas de que debe ser un radical" el compañero fórmula de Vidal en el turno electoral que se avecina.

Y si no es Salvador podría ser otro, pero siempre boina blacan, dicen en la UCR. Según informó el diario El Día el centenario partido podría ofrecer, en última instancia, un menú de candidatos para que sea sometido a los estándares de Jaime Durán Barba -encuestas, focus group, etc- y definir cuál le aporta más a la gobernadora en la colecta de votos.

Otro tema que inquieta a los radicales y se discutió en la cumbre partidaria en el NH Bolivar es cómo Nación reparte los plantes sociales.“A algunos les molesta que el Gobierno les de planes a organizaciones como la CTEP o el Movimiento Evita y que después sean esos mismos movimientos quienes corten calles en las provincias”, se dijo en el encuentro, según relata Clarín.com.

Varios dirigentes recordaron la suerte de “tercerización” que el Gobierno entregó a la CTEP para realizar relevamientos y señalaron que son los propios movimientos, quienes administran las bajas y altas de los planes, un detalle que en el Ejecutivo niegan rotundamente.

“Desde la implementación del Plan Hacemos Futuro ya no hay altas y bajas. La única forma de que te den de baja es no presentando los certificados de estudios o no hacer el reempadronamiento anual que el programa exige, en cuyo caso las bajas son por sistema”, explicaron en el Gobierno. Algunos funcionarios sugirieron con ironía que “al final son los radicales” quienes pretenden administrar los planes, señala el diario.

De la reunión participaron el titular del partido, Cornejo, Morales, Salvador, el intendente santafesino y precandidato a la gobernación, José Corral; el jefe del interbloque de Cambiemos del Senado Luis Naidenoff, el titular del bloque de la Cámara Alta Angel Rozas. Ernesto Sanz también fue de la partida, igual que el referente porteño Jesús Rodríguez.