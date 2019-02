En su cumpleaños, le recuerdan a Macri todo lo que prometió... y no cumplió

Mauricio Macri cumple este viernes (08/02) 60 años y lo celebrará el fin de semana en Chapadmalal, adonde partirá esta tarde. "Yo debería decir, como dijo alguien que me precedió, que hay un problema de 'bad information', porque yo 60 no puedo tener. Realmente hay que arreglar esto, digamos que tengo 35 años de ingeniero", bromeó el Presidente hoy en el arranque de su discurso en un acto en Dock Sud, junto a María Eugenia Vidal.

En tanto, la oposición le está dedicando un saludo muy particular a Macri en su cumpleaños. En Twitter lanzaron el hashtag "#MacriNoCumple" para recordarle todas las promesas que realizó en campaña y no cumplió una vez llegado al Gobierno.

#MacriNoCumple con nadie. Pero acaso la mentira más cruel, la más perversa, haya sido prometerles a lxs jubiladxs que iban a estar mejor. A ellos que dieron todo, que no pueden esperar. A ellos que ya no van a tener revancha. No tiene palabra. No tiene escrúpulos. No tiene perdón pic.twitter.com/Q8buYpiwIq

No cumple con la pobreza cero

No cumple con el dólar

No cumple con Ganancias

No cumple con la inflación

No cumple con los docentes

No cumple con los científicos

No cumple con los jubilados#MacriNoCumple con nada de lo que prometió Macri

Macri miente

Macri es la estafa permanente pic.twitter.com/6xcjLC3vZg