Cumbre Rodríguez Larreta-Angelici, con la mira en las vacantes del TSJ (y Boca)

El jefe de Gobierno de la Ciudad, Horacio Rodríguez Larreta, mantuvo un encuentro con Daniel Angelici, según pudo saber Urgente24, que accedió a las fotos de la cumbre. Se especula que el motivo principal de la reunión -que se llevó a cabo en un bar ubicado en la esquina de Libertador y Tagle, que suele frecuentar el jefe comunal- fue dialogar (negociar) acerca de las dos codiciadas vacantes en el Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de Buenos Aires, el equivalente porteño a la Corte Suprema.



La elección de los candidatos -que deben ser validados por la Legislatura- pondrá en juego todo un sistema de alianzas. Y, tal como informó hace un tiempo Ambito.com, que se trate de dos vacantes ayuda a la negociación, ya que Rodríguez Larreta podrá retener un lugar para alguien de su propio riñón y a la vez ceder un sillón para obtener la cantidad de votos necesarios.



Cabe recordar que el 20 de diciembre pasado los jueces Ana Conde y José Osvaldo Casás presentaron su renuncia al TSJ, prevista desde comienzos de año por acceder a sus jubilaciones. Desde entonces, el Ejecutivo porteño comenzó a pensar en los nombres para el recambio.



La última ingresante al tribunal había sido su actual titular, Inés Weinberg de Roca, en 2013, a instancias de Mauricio Macri. Junto a ella, permanecen Alicia Ruiz y Luis Lozano, los otros dos miembros que completan el TSJ reducido.

¿Qué tiene que ver el presidente de Boca Juniors con esta negociación? En primer lugar, el 'Tano' tiene aceitados vínculos en el Poder Judicial. Y en segundo lugar, hasta el fracaso del operativo de seguridad en la final de la Copa Libertadores entre River y Boca, el exministro de Seguridad, Martín Ocampo -de estrecha relación con Angelici- era uno de los candidatos para un puesto en el TSJ. Que Larreta haya pedido su cabeza en este escándalo tensó el vínculo con Angelici, vínculo que pretende volver a afianzar.

Con un bloque de 34 votos propios en la Legislatura, el oficialismo deberá conseguir un aliado para cubrir los seis votos restantes que se requieren para la aprobación del pliego. Larreta buscaría acudir a Martín Lousteau, la pata radical que tiene por detrás al histórico operador Enrique “Coti” Nosiglia, de muy buenos lazos con el Poder Judicial. Este bloque posee los 6 nombres que necesitaría el oficialismo para asegurarse que prosperen los pliegos en la Legislatura.

En la cumbre entre el jefe de Gobierno porteño y Angelici también se podrían haber tocado otros temas de interés para ambos, como ser las elecciones en Boca. Tal como ya informó Urgente24, la campaña en Boca coincide con la de las elecciones presidenciales. El mandato de Angelici vence en el mismo diciembre en el que vence el de Mauricio Macri. Macri puede competir por una reelección. Angelici ya no, por haber cumplido 2 mandatos consecutivos.



Los comicios en Boca tendrán réplicas en el mundo interno del PRO. Es sabido que Boca Juniors está intimamente ligado al desarrollo político de Macri: su paso como presidente del club fue el principal trampolín de su salto a la arena política.



El último domingo, en la Bombonera, Angelici fue blanco de insultos por parte de la hinchada. Según trascendió, Macri habría comunicado su preocupación en pos de evitar que Angelici se convierta en una mancha venenosa para la continuidad macrista al frente del club. Con ese afán, Macri pondría un mayor interés en la campaña que se avecina para la elección del sucesor del 'Tano'.



"Si me putean a mí en la Bombonera, me mato", relata el portal dobleamarilla.com sobre las conversaciones que tuvo Macri con sus interlocutores tras los insultos a Angelici en el partido frente a Godoy Cruz.



De acuerdo a ese mismo medio, Macri bajó a su principal candidato, el actual vicejefe de Gabinete, Andrés Ibarra, un macrista de pura cepa desde los tiempos de Socma. Macri confía en su reelección en la Casa Rosada y quiere que Ibarra continúe en el Gobierno, por lo que ahora buscará otro candidato que lo represente.



Angelici apunta a que Cristian Gribaudo lo suceda. Se trata de otro dirigente del PRO que actualmente se desepeña como presidente del Instituto de Previsión Social de la Provincia de Buenos Aires, y como miembro de la Comisión Directiva en Boca. Pero Macri no aceptaría al candidato de Angelici. De acuerdo a dobleamarilla.com, el Presidente (de la Nación) quiere tener a su candidato "propio".

También podrían haber sido motivo de charla entre Larreta y Angelici el traslado del Monumental,

traslado detrás del cual habría un millonario negocio . Recordemos que River Plate quiere construir un nuevo estadio, que costará 300 millones de dólares. Brito y los Werthein están detrás de los proyectos inmobiliarios. Lo cierto es que la idea del presidente ‘Millonario’,, sorprendió a todos tras mediatizar una negociación que lleva más de un año: “Veremos qué ocurre. Ojalá el Presidente se saque un poquito la camiseta de Boca y me venda la tierra”, disparó. Se trata del traslado del Monumental en medio de un rediseño total del corredor rioplatense que va desde el Paseo del Bajo hasta el límite con el municipio de Vicente López.El plan que convertiría al Monumental en pasado demanda un puente que pase por arriba de la Avenida Lugones y un desarrollo inmobiliario para el que ya figuran varios interesados notorios. El proyecto más modesto precisa una inversión de 100 millones de dólares para la remodelación del estadio. Pero el más ambicioso es el que más interesa y generaría un cambio notable, en sintonía con la vertiginosa transformación que Horacio Rodríguez Larreta y el macrismo impulsan en la zona norte de la ciudad. Su último hecho destacado se conoció en noviembre: la venta de las dos manzanas de Libertador y Udaondo que pertenecían al Tiro Federal al consorcio Buenos Aires Landmark, del Grupo Werthein y la familia Sielecki en más de 151 millones de dólares. Bajo la misma modalidad con que se vendieron esas dos hectáreas, el gobierno porteño tiene en carpeta vender también el 35% de los terrenos del Centro Nacional de Alto Rendimiento Deportivo (Cenard) para construir torres de lujo, una vez que se complete su traslado a Villa Soldati. Algo que fuentes oficiales descartan para el corto plazo y podría demandar todavía varios años, según una nota publicada en el portal Letra P.

Urgente24 pudo saber que “hay una negociación político-inmobiliaria entre empresarios y la Administración Macri, que incluye a los Werthein y a Nicolás Caputo”.



Fuentes que forman parte de la negociación destacaron un detalle: “Es importante lo de Werthein porque cuando ellos estuvieron en La Caja, el presidente era D'onofrio, que viene del palo asegurador.Y Caputo fue el tipo que buscaron los empresarios".



“Lo cierto es que lo de River es fundamental para cerrar el proyecto Tiro Federal”, revelaron a este medio.

Finalmente, no se descarta que en la reunión se haya tocado el tema Moyano-OCA, tras un posible nuevo acuerdo entre el camionero y el presidente Mauricio Macri, luego del guiño de la Rosada a Moyano por la licencia de OCA, pues se extendieron una y otra vez los plazos para que regularice su situación ante la AFIP.