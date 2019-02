Una mala praxis embreta a Vaca Muerta

Juan José Aranguren había desembarcado en el Ministerio de Energía precedido por una fama de duro ganada cuando, siendo Ceo de Shell, no arrugaba ante las bravuconadas con que el ex secretario de Comercio, Guillermo Moreno, intentaba amedrentar a los empresarios. Implacable, se dedicó a “recomponer” las tarifas heredadas de CFK con descomunales aumentos en los servicios públicos, a tal punto que en 3 años promediaron 3.500%, según la Universidad Nacional de Avellaneda. De modales autoritarios, no sólo metió mano en Vaca Muerta y repartió tarifazos a troche y moche, sino que hasta afectó inversiones en proyectos de bioetanol, al modificar unilateralmente la medición del precio que traían desde el plan 2020. Con el gas, sacó una resolución que prácticamente duplicó el valor reconocido para los nuevos pozos, partiendo de la base de los US$7.50 por millón de BTU que ya venía establecida, aunque selectiva, desde el Plan Gas kirchnerista. Los jugadores firmaron un nuevo instrumento legal que los habilitaba a cobrar la producción incremental que comprometieran. Pero como a algunos (Tecpetrol o YPF, en menor medida) se les fue la mano en la extracción y sacaron de más, al no figurar cómo se liquidaría, la Secretaría de Energía, a instancias del FMI, resuelve ahora dejarle de pagar a la empresa del grupo Techint $5.655 millones por el excedente que no constaba en las proyecciones emplanilladas. El caso es atentamente seguido por un auditorio compuesto por petroleras internacionales, fondos de inversión y la comunidad financiera en general, pendiente de lo que suceda con la seguridad jurídica. Y en el caso de las tarifas, por posibles implicaciones en los derechos humanos que Aranguren, desde el llano, niega para reivindicar que “la energía se pague lo que vale”.

Por RUBÉN CHORNYPeriodista. Columnista de Urgente24. Viernes 08 de febrero de 2019 18:37 hs