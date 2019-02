Con apoyo Kennedy, la senadora va por la Casa Blanca pero Trump se burla

La senadora demócrata Elizabeth Warren presentó oficialmente su campaña presidencial de 2020 en un mitin en Lawrence, Massachusetts, ambicionando participar de las primarias partidarias.

Warren aseguró que lo que necesita USA es un cambio estructural en favor de los trabajadores que “ya han sufrido mucho”.

Ella habló delante de decenas de personas que se dieron cita en Everett Mill, el histórico edificio de ladrillo rojo en donde un grupo de mujeres, muchas de ellas inmigrantes, iniciaron una de las huelgas laborales más significativas de USA en 1912.

Warren llamó a movilizarse contra los agentes de poder que “han estado librando una guerra de clases contra personas trabajadoras durante décadas”, manifestó que el presidenten Donald Trump es “el último y más extremo síntoma de lo que está mal en USA”, y aseguró que remplazarlo sería solo el 1er. paso contra un sistema inclinado en favor de los ricos.

Durante 44 minutos en temperaturas bajo cero, Warren habló de una élite política “comprada” y “acosada” por gigantes corporativos, y una clase media apretada tan fuerte que “apenas puede respirar”.

“El hombre en la Casa Blanca no es la causa de lo que está mal, es solo el último y más extremo síntoma de lo que salió mal en Estados Unidos“, dijo Warren.

“Un producto de un sistema amañado que apunta a los ricos y poderosos y sacude a todos los demás. Así que una vez que se haya ido, no podemos pretender que nada de esto haya sucedido”, agregó.

El inicio formal de la campaña de la Casa Blanca de Warren se produce a medida que la primaria demócrata se intensifica cada día, con numerosos candidatos entre los que se incluyen los senadores Kamala Harris y Cory Booker que ya están en la carrera, y otros, como los senadores Bernie Sanders y Amy Klobuchar, de quienes se espera que participen pronto.

Trump

El presidente estadounidense, Donald Trump, se burló de la senadora demócrata Elizabeth Warren: "Hoy Elizabeth Warren, a veces referida por mí como Pocahontas, se unió a la carrera para presidente. ¿Se postulará como nuestra primera candidata presidencial nativa americana, o ha decidido que después de 32 años, esto ya no está funcionando tan bien?", dijo Trump en su cuenta de Twitter.

"¡Nos vemos en la campaña, Liz!", añadió el mandatario.

El anuncio de Warren llegó en un momento en el que su popularidad ha bajado después de que la senadora publicara en octubre los resultados de una prueba de ADN para demostrar que probablemente tenía raíces de nativos americanos.

El diario The Boston Globe publicó el resultado de una prueba de ADN que, en un primer momento, demostraba "pruebas sólidas" de que hubo un nativo americano en el árbol genealógico de Warren.

Sin embargo, horas más tarde el rotativo de Boston reconoció que hubo un "error matemático" al calcular la herencia genealógica de Warren y que, en realidad, la política tiene entre 1/64 y 1/1,024 de origen nativo americano.

Ese paso provocó las burlas de Trump, que la ha llamado "Pocahontas" en repetidas ocasiones, y el enfado de la tribu indígena Nación Cherokee, que aseveró que el uso de una prueba de ADN para demostrar "cualquier conexión" con orígenes nativoamericanos "es inapropiado e incorrecto".

En 2012, la legisladora dijo que tenía raíces indígenas, pero la falta de pruebas al respecto y su decisión de identificarse como nativoamericana en el directorio de la Asociación de Escuelas de Derecho de EE.UU. llevaron a Trump y otros conservadores a acusarla de haber mentido sobre ese punto para avanzar en su carrera.

El jefe de la campaña electoral de Trump de cara a 2020, Brad Pascale, tildó a Warren de "fraude" y vaticinó que su campaña será "deshonesta".

"Warren ya ha sido expuesta como un fraude por parte de los nativos americanos después de hacerse pasar por una indígena y cometer una falta de respeto para avanzar en su carrera profesional. (...) El pueblo estadounidense rechazará su campaña deshonesta", aseveró Pascale en un comunicado.

En una advertencia a algunos de esos rivales, Warren promocionó su negativa a aceptar donaciones de lobbystas, y desafió a “todos los demás candidatos que soliciten su voto en esta primaria para decir exactamente lo mismo”.

Kennedy

Warren también dio a conocer un nuevo apoyo a su precandidatura: el representante Joseph P. Kennedy III.

“Antes de que hubiera un editorial todos los días que lamentaba la desigualdad económica, Elizabeth Warren sabía que los precios de las acciones no cuentan la historia económica de nuestro país”, dijo Kennedy.

“Las bancarrotas médicas, las ejecuciones hipotecarias y los cheques de pago también forman parte de esa historia”, agregó.

Kennedy encabezó una delegación de Massachusetts que incluyó al senador Ed Markey, la representante Lori Trahan, el alcalde de Lawrence, Dan Rivera, y la concejala de la ciudad de Boston, Michelle Wu, todos ellos indicando su apoyo a la campaña de Warren.

“Durante 6 años, (Warren) ha estado luchando en las trincheras por lo que es correcto”, dijo Markey sobre su colega en el Senado, calificándola de “una mujer que lucha por el detalle de la protección para garantizar que las reformas de Wall Street sigan vigentes”.

La decisión de Kennedy de brindar su apoyo a la senadora de su estado natal, y no a su buen amigo, el exrepresentante Beto O’Rourke, quien está considerando su candidatura, es una clara señal para los demás demócratas de que ella sigue siendo una seria contrincante a pesar de una semana políticamente difícil.

Un sondeo de la Universidad de Monmouth mostró que Warren recibió un impulso en el apoyo nacional luego de que anunció su campaña exploratoria a fines del año pasado. Pero aún no está claro si el resurgimiento de la controversia del miércoles perjudicará su posición con los votantes.

“Hoy en día, millones, y millones y millones de familias estadounidenses también luchan por sobrevivir en un sistema que ha sido diseñado, creado por los ricos y bien conectados“, dijo Warren. Añadió: “Como las mujeres de Lawrence, ¡estamos aquí para decir que ya basta!”

Según reportó el periódico estadounidense, The New York Times, Elizabeth Warren subió al escenario con la canción "9 to 5", de Dolly Parton, la cual es parte del soundtrack de la cinta del mismo nombre, en donde 3 mujeres trabajadoras urden la manera de poner un alto su jefe machista.

En alusión al tema, Warren señaló que es consciente de la desigualdad que existe entre pobres y ricos, e incluso narró algunos episodios de su vida en donde pudo constatarlo al pasar de ser la hija de un conserje a convertirse en profesora de derecho y posteriormente senadora.

“Cuando menciono estos temas, algunos ricos lo señalan como una ‘guerra de clases’“, señaló la senadora y agregó, “Bueno, déjenme decirles que esos mismos ricos son los que durante años han ejercido una lucha en contra de los trabajadores y digo que es hora de contraatacar”. La gente comenzó a vitorear su llamado y a secundarlo con gritos de “suficiente, ya es suficiente”.