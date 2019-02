Lunes 11/02: Desde El Paso, Trump inicia su campaña 2020

El Paso es una localidad ubicada en el extremo oeste del estado de Texas, USA. Es la 2da. ciudad más importante a lo largo de la frontera con México, después de San Diego. Se encuentra frente a Ciudad Juárez, Chihuahua. Las separa el río Bravo o río Grande.

El lunes 11/02 será la 1ra. visita del presidente estadounidense, Donald Trump, a la ciudad de El Paso, e incluirá un mitin republicano en las instalaciones de El Paso County Coliseum, sometido ya a un fuerte procedimiento de seguridad.

El lugar es cercano al hospital de la comunidad, que queda dentro del perímetro que tiene 3 anillos de seguridad, y ya se han desplegado agentes caninos, y se dispuso un avión adicional. Hay un diagrama de cierre de calles que molesta a muchos de los vecinos afectados.

Antes, el sábado 09/02, algunos militantes 'trumpistas' concurrieron a Anapra, en la frontera que divide el estado mexicano Chihuahua del estadounidense Nuevo México para exigir el financiamiento del nuevo muro fronterizo.

En Anapra se interrumpe la muralla fronteriza y deja libre el paso entre la mexicana Ciudad Juárez y la estadounidense Sunland Park.

“Alto a las drogas que destruyen nuestra juventud” y “Trump 2020” fueron consignas en las pancartas color rojo, azul y blanco.

“El muro se necesita construir aquí (…) porque por aquí va a empezar a subir el crimen, van a cruzar más (inmigrantes) ilegales”, dijo uno de los participantes, Anthony Agüero, habitante de El Paso.

Desde su campaña para llegar a la Casa Blanca, Trump insiste en la construcción de un nuevo muro fronterizo para detener la inmigración de latinoamericanos, a quienes ha llegado a calificar de “criminales”.

Por ese motivo, Trump iniciará en El Paso su campaña por la reelección en 2020, bajo el lema “Haz que USA sea grande otra vez”.

De acuerdo con Ramiro Cordero, vocero de la Patrulla Fronteriza sector El Paso, solo de octubre a diciembre del año pasado fueron detenidos 25.000 migrantes en la frontera que bordea Nuevo México y el suroeste de Texas, una cifra que contrasta con los 32.000 detenidos de octubre de 2017 a septiembre de 2018.

La gobernadora que 'rompe' el muro

Pero en Nuevo México, la gobernadora es demócrata y se opone al objetivo de Trump.

Michelle Lynn Lujan Grisham filmó un video que se hizo viral, en el que atraviesa varios muros de cartón para burlarse de la iniciativa del republicano.

Ella, ex representante o diputada, ex alcalde del condado de Bernalillo, ex presidente del Caucus Hispano del Congreso, reflejó a través de Twitter lo que ella opina sobre la construcción del muro para frenar la inmigración desde México.

Las paredes en el vídeo simbolizan los obstáculos para los verdaderos problemas del país.

"Tenemos que atravesar algunos muros para realizar cambios", indica Grisham, destrozando el primer muro.

UEn el vídeo se ve a la política atravesando muros para aparecen en diferentes lugares, como por ejemplo, un aula escolar. Y acaba rompiendo una foto de Donald Trump.

El 05/02, Grisham ordenó el retiro de la mayoría de los soldados de la Guardia Nacional desplegados en abril de 2018 en la frontera sur del estado de Nuevo México por orden de la Casa Blanca.

"Rechazo el argumento federal de que existe una abrumadora crisis de seguridad nacional en la frontera sur, a lo largo de la cual se encuentran algunas de las comunidades más seguras del país", declaró la política en un comunicado.

Aborto

El otro tema que Trump llevará adelante en su proselitismo 2020 es el aborto.

En el Discurso del Estado de la Unión del martes 05/02, Trump pidió al Congreso que prohíba los abortos tardíos de niños “que puedan sentir dolor en el vientre de la mujer”.

Entre aplausos de los congresistas republicanos, él dijo: “Los legisladores de Nueva York se alegraron de aprobar una ley que permite arrancar al bebé del vientre momentos antes del nacimiento”.

La nueva normativa neoyorkina permite la posibilidad de practicar un aborto hasta la semana 24 de gestación o más adelante si el feto es inviable o la vida de la madre corre peligro.

Sin embargo, más del 90% de los abortos se practican en el 1er. trimestre.

Lo que hizo Trump fue aprovechar la tribuna para agitar a sus bases.