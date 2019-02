Mirtha defendió a Macri y sus invitados la cuestionaron: "Se gobierna para los CEOs"

Mirtha Legrand, una mujer que sostiene que "daría la vida para que no vuelva el kichnerismo", no fue invitada al cumpleaños de Mauricio Macri. La celebración se realizó en Chapadmalal y ella cree que el motivo son las "críticas a la gestión" de Cambiemos.

Sin embargo, la verdad es que Mirtha no es una figura muy crítica del Gobierno. Hace poco dijo: "Yo creo que Macri va a ganar (la reelección). Con tal de que no vuelva el kirchnerismo, todo. Daría mi vida para que no vuelva el kirchnerismo".

Este domingo (10/2) la conductora volvió a mostrar su apoyo al Gobierno cuando la política se hizo presente en su mesa televisiva. El debate comenzó cuando Nito Artaza, referente radical y humorista, habló sobre las inundaciones y lanzó: "Quiero ser gobernador de Corrientes", al tiempo que el intendente de Escobar, Ariel Sujarchuk, habló sobre su administración.

Entonces, Legrand puso el tema sobre la mesa y preguntó por la candidatura de Cristina Kirchner. El jefe comunal sostuvo que es posible que la expresidenta "no se presente como candidata". Sin embargo, la conductora buscó elevar la apuesta y le señaló que los peronistas cuando hablan de la exmandataria se "ponen serios" e inquirió: "¿Le tienen miedo?". "No", respondió el invitado.

Sus invitados le recordaron a la conductora la necesidad de "salir de la grieta" para construir el futuro de la Argntina. "Hay que llamar a una discusión federal y sacar conclusiones. Hay que terminar con la grieta", dijo Artaza, al tiempo que el intendente sumó: "No podemos entender a Argentina como escenario de enfrentamiento y echarnos culpas unos a otros. Necesitamos un proyecto de futuro".

Entonces, ella justificó al Gobierno, diciendo que "ha tenido palos en la rueda". Sin embargo, Sujarchuk no se quedó callado y replicó: "¿A este gobierno? ¿Qué ley no pudo sacar? ¿Qué deuda no pudo tomar?". "No los dejan gobernar", dijo ella.

Luego, Artaza volvió ingresar a la discusión y dijo: "Hay despidos que se producen por toda la Argentina", ya que según resaltó: "Solamente se gobierna para grandes empresarios y CEOs. No se debe dejar afuera a millones de argentinos". "El 70% del presupuesto es para ayuda social", buscó replicar la conductora, pero Artaza le respondió: "La mayor parte del presupuesto se utiliza para pagar deuda. No hay un indicador que nos diga que con Mauricio Macri algo ha mejorado".

"Tengo una relación cordial pero no comparto su idea del derrame neoliberal", dijo el humorista, haciendo referencia al Gobierno nacional. "Hizo una coalición para ganar, pero no para gobernar", agregó, "hay sectores que la están pasando muy mal".

Luego, la mujer continuó reafirmando su inclinación política cuando cuestionó al intente por su pertenencia al kirchnerismo. "¿Por qué forma parte del Frente para la Victoria?", le preguntó. "¿Porque no?", buscó responderle él, al tiempo que la diva de los almuerzos comenzó a enumerarle partidos políticos para que abandonara su militancia K.