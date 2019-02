River ganó y llenó de dudas a Racing que sigue puntero

Con un estadio Monumental repleto de hinchas, River Plate no defraudó este domingo (10/02) a toda su gente y le ganó al puntero Racing Club 2-0 por el partido que correspondió a la décimo octava fecha de la Superliga Argentina de Fútbol 2018/2019.

Los de Marcelo Gallardo desembarcaron en este compromiso luego de dos victorias consecutivas que mejoraron la imagen del equipo tras las tres caídas sufridas en el inicio del 2019. Ahora, “El Millonario” sumó 28 puntos y quedó a 14 unidades de diferencia de la ‘Academia’ aunque su objetivo principal es ponerse a tiro de los puestos de clasificación a la próxima Copa Libertadores.

En tanto, Racing puso fin a una espectacular racha. La “Academia” llevaba ocho partidos sin caídas, con siete victorias y un empate. Racing es el único líder de la competencia, con tres puntos de ventaja por sobre el escolta Defensa y Justicia. El elenco de Avellaneda sufrió una dura caída y no pudo despegarse de su perseguidor, que jugará el lunes ante Argentinos Juniors.

En el historial, River tiene una notable ventaja de 90 triunfos contra 41 y 43 empates tras 173 partidos con Racing, el clásico más antiguo del fútbol argentino.

Apenas saltó al campo de juego en la etapa inicial, River tomó el control de las acciones presionando de manera permanente a un desconocido Racing que no hacía pie en el campo de juego. De ahí, el colombiano Rafael Santos Borré se transformó en la figura del equipo riverplatense con sus gambetas y su facilidad para romper la defensa académica.

Debido a la solidez del ‘Millonario’, Racing no presionó y atinó nada más que aguantar las embestidas del rival. Por lo tanto, River manejó el partido a su gusto y dejó al descubierto los problemas defensivos de la ‘Academia’. Además, los comandados por el ‘Muñeco’ Gallardo tuvieron buenas conexiones entre sus volantes y delanteros mientras que los del ‘Chacho’ Coudet no lograron levantar el espectáculo. Recién a los 30’, el otro colombiano Juan Fernando Quintero puso en ventaja a River 1-0 con un fulminante tiro libre.

La ventaja le permitió al ‘Millonario’ controlar las acciones desde la mitad de cancha con las subidas peligrosas de Borré. Por otro lado, Racing desperdició una situación de Jonatan Cristaldo que no complicó al arquero Franco Armani.

Ya en la segunda etapa, River, de manera temprana, asestó el 2-0 tras un gol en contra de Alejandro Donatti. A raíz de la desventaja, la ‘Academia’ no logró levantarse y se dedicó a sufrir el encuentro porque el ‘Millonario’ fue claramente superior y dominaba todos los costados de la cancha.

A pesar de la desventaja, el elenco académico estuvo cerca de descontar por parte de Renzo Saravia y de Donatti que no llevaron peligro al arco defendido por Armani.

Mientras los minutos seguían pasando, Racing se sentía cada vez más impotente a causa de que River seguía manejando el encuentro con tranquilidad y sin sobresaltos. A los 36’, la ‘Academia’ sufrió un duro golpe por la expulsión de Augusto Solari por cometerle una infracción a Milton Casco.

En los minutos finales, el ‘Millonario’ estuvo a punto de liquidar el pleito con una gran escapada de Rafael Santos Borré que rápidamente desactivó Leonardo Sigali. Finalmente, River le propinó una paliza táctica a un Racing que no tuvo convicción, no tuvo solidez defensiva y no encontró la forma de complicar a los riverplatenses. La derrota para Racing fue muy dura y dependerá de su fortaleza anímica para recuperarse en la lucha de un torneo que por ahora lo tiene como puntero en soledad.