Verbitsky sobre Carrió: "Falsea los hechos en función de intereses, la verdad es lo que menos le interesa"

El jueves pasado, 7/2, Elisa Carrió tuiteó: "El Juez Federal de Dolores, Alejo Ramos Padilla, quien responde a La Cámpora, estaría haciendo una operación para ensuciar al Fiscal Stornelli. Vamos a poner en conocimiento mañana al Juez de la causa". Se refería a la nota que publió Horacio Verbitsky en su sitio web El cohete a la luna.

Este domingo y a través de una nota periodística titulada "STORNELLI, D’ALESSIO E I SOLITI IGNOTI", el periodista le respondió a la líder de la Coalición Cívica. Primero, el periodista sostiene que Clarín amplió la versión de Carrió. Luego, escribió: "No me consta si Ramos Padilla tiene o no esa adscripción política. Lo único seguro es que no intervino en la causa por esa razón, sino porque el juzgado federal de Dolores, que ocupa, es el que tiene jurisdicción sobre el Partido de la Costa, que incluye a Pinamar, que es donde Etchebest fue extorsionado por D’Alessio en nombre de Stornelli, quien le dio un significativo apretón de manos".

A continuación, Horacio Verbitsky narra un episodio acontecido en el año 2001: "Carrió me llamó por teléfono y me dijo que debía verme con urgencia. Llegó a mi casa cerca de las once de la noche. Estaba muy excitada porque había descubierto varias cuentas en guaridas fiscales compartidas por Carlos Menem, Ramón Hernández, David Mulford y Domingo Cavallo".

Y continuó: "Los documentos probatorios que me mostró llevaban el sello de un organismo denominado MIGA y me dijo que se los había entregado el coronel de las Naciones Unidas Daniel Díaz Droulhon, con acceso a las bases de datos de inteligencia financiera de la organización mundial, que contienen información confidencial sobre cuentas secretas y sociedades de cobertura. Para acceder a las bases, este hombre viajaba a Montevideo, con pasajes y estadía pagados por Carrió".

El periodista, entonces, le dijo a la mujer que la fuente de su información, así como las documentación que ella presentaba, le resultaban "inverosímiles". Entonces, Verbitsky explica que MIGA significa Organismo Multilateral de Garantía de Inversiones, y se trata de una entidad que facilita garantías a empresas que desean invertir en economías de alto riesgo.

Además, el periodista habría averiguado y descubierto que son los países y no las Naciones Unidas los que tienen unidades de reunión de inteligencia financiera. "Una vez que le comuniqué a Carrió esas primeras averiguaciones, los informes de DD dejaron de originarse en el MIGA y empezaron a llegar con sello del FINCEN (la unidad del Tesoro de Estados Unidos)", continúa el periodista, "le advertí que ese sello estaba tomado de Internet, lo cual se verifica porque en uno de los documentos decía “Inside Fincen”, que es donde hay que cliquear para entrar en la página de ese organismo".

"Carrió me agradeció que hubiera desenmascarado al fabulador y me olvidé del tema, hasta que leí en los diarios que se había presentado con esos documentos ante el fiscal Stornelli, quien inició una causa con ellos", continúa. El periodista agrega que Carrió decidió denunciar a pesar de que eran falsos, y sostuvo que "las precisiones sobre los hechos correspondían a la Justicia".

"No volví a hablar con ella desde que entendí que no está loca, como se presenta, sino que miente y falsea los hechos en función de intereses políticos y que la verdad es lo que menos le interesa", concluye Horacio Vervitsky.