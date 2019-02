Tráiler demoledor: Netflix no habilita Panama Papers, ¿y zafa Macri?

Siguen los rumores sobre el posible involucramiento de Netflix en las elecciones argentinas. Tras la furia K por Codicia -serie que emulará a la brasileña El mecanismo sobre la "corrupción populista" durante el kirchnerismo y será conducida por Jorge Lanata-, ahora advierten que no habilitó a Panama Papers.

Allí aparece el propio presidente Mauricio Macri haciendo campaña en 2015 en pos de la transparencia como remate a un tráiler en el que se da cuenta de los miles y miles de millones de dólares por el mundo que se evadieron a través del estudio especializado en cuentas y sociedades offshore Mosack Fonseca.

Ocurre que Netflix, tiene 117 millones de suscriptores en todo el mundo. Argentina es un importante mercado para la compañía porque cuenta con algo más de un millón.

"No disponible", es la leyenda que aparece si un usuario intenta reproducir el documental.

Netflix aún no dio información pública al respecto y todavía no respondió la consulta de El Destape, denunció el portal K.

Recordemos que, según la investigación periodística llamada Panama Papers, el presidente Macri fue director en las sociedades Fleg Trading Ltd., registrada en las islas Bahamas desde 1998 y con funcionamiento hasta 2009. En este contexto y aunque no forma parte de los documentos filtrados porque no se fundó con ayuda de Mosseck Fonseca, apareció una segunda empresa vinculada al mandatario argentino, Kagemusha SA, integrada en mayo de 1981 y que todavía está activa según el Registro Público de Panamá.

Fleg Trading, empresa propiedad de miembros de la familia Macri y gestionada a través de MF, ha vuelto al ojo de la tormenta en 2018, debido a las sospechas de vinculación directa del presidente Macri. Cuando figuró en 2016 su nombre, el inquilino de la Casa Rosada confirmó que circunstancialmente fue director, pero que nunca poseyó el capital accionario.

Según La Nación, en la apertura de la sociedad, en 1998, figuraban como directores Franco Macri, padre del presidente y comprador de Fleg, y sus hijos Mauricio y Mariano. MF, sin embargo, nunca dispuso de la información de quiénes eran los accionistas. Por eso, y ante la presión de la Justicia —el mismo Mauricio Macri inició un proceso judicial para desvincularse—, el estudio panameño intentó poner en orden la información disponible.

Incluso barajó recurrir a prácticas poco ortodoxas para alinear sus papeles con la versión del presidente. Los mails internos revelan una tramoya entre la filial central en Panamá y la sucursal en Uruguay de MF para fechar de manera irregular documentos de Fleg Trading.

La finalidad de esta irregularidad era justificar el presunto desconocimiento de la participación del clan argentino en las sociedades creadas por el estudio. A medida que desde los juzgados se requería información, consideraron en 2016 crear una carta fechada en 1998 para que la información coincidiera con lo declarado por la familia Macri.

El contador intermediario de los Macri en Uruguay, Santiago Lussich, se negó a realizarlo, por considerarlo una estratagema muy arriesgada, y no respondió a las presiones de Mossack Fonseca para proveer la información.