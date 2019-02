Gasulla contra Verbitsky: Escrachó a D'Alessio por una presunta foto 'trucha'

El escándalo por las presuntas coimas que Marcelo D'Alessio le pidió, en nombre del fiscal Carlos Stornelli, al productor agropecuario Pedro Etchebest a cambio de que no se investigara su presunta participación en delitos mencionados por el arrepentido ex presidente de la ONCA, Juan Manuel Campillo, sigue dando que hablar.

Recordemos que en las últimas horas Stornelli denunció a D'Alessio por defraudación, tras la filtración de audios, fotos y llamadas en las que se presenta como operador de quien lleva adelante la investigación de la causa por coimas en la obra pública durante el kirchnerismo. Según publicó el periodista Horacio Verbitsky, D'Alessio cobraba a empresarios millones de dólares para "salvarse" de preventivas y allanamientos.

Ahora el periodista Luis Gasulla salió con los tapones de punta contra Verbitsky, que fue quien publicó la información sobre estas coimas: "no chequeo un solo dato, no contrastó la información obtenida por una fuente con su contexto y no llamó a los protagonistas de la historia para darles la posibilidad de que, al menos, negasen los hechos. Más aún, al mejor estilo de las prácticas de los servicios de inteligencia, mezcló datos sin ton ni son para alimentar el fanatismo de sus lectores y embarrar la cancha judicial".



Y continúa: "Pero sobre todas las cosas: La supuesta investigación periodística no es más que la desgrabación de conversaciones privadas realizadas por dos viejos conocidos que – se deja entrever en uno de los audios – hablan de causas judiciales y de los supuestos vínculos que el 'espiado' se jacta de tener y que posiblemente sean ciertos".



"Cualquier periodista que hace investigaciones, se ha enterado que, en alguna ocasión, algún vivo, quiso apretar a otra persona, alegando hacerlo en su nombre. Por eso, los periodistas debemos conocer quiénes son nuestras fuentes de información y su grado de credibilidad", escribió Gasulla.



Según su versión, "D´alessio, el abogado 'espiado', jamás fue abogado defensor de Leonardo Fariña. Tampoco es, como dice Verbitsky, socio de Rodrigo González. El actual abogado de Leonardo Fariña, González, tiene como cliente – y no socio – a D´alessio".



"El otro dato que legitima Verbitsky sobre los dichos del abogado espiado es la relación de parentesco con Carlos Marcelo D´alessio, escribano general del gobierno y, según el confidente, encargado de digitalizar los cuadernos de Oscar Centeno, conocidos como los cuadernos de la corrupción. ¿Alguien se preguntó si decía la verdad? ¿Son realmente parientes?. Al tío le apareció un sobrino cuando un cohete llegó a la luna", prosiguió Gasulla en una nota que publicó en su portal periodismoypunto.com.



"Obviando sus recientes trabajos en los que se han falseado documentos relacionados con la muerte del joven Santiago Maldonado o supuestas pruebas que acreditarían el suicidio de un fiscal que, horas antes de morir, acababa de denunciar a la ex Presidenta Cristina Kirchner por traición a la Patria, preocupa que para prestigiosos comunicadores los dichos privados de un abogado que se jacta de tener incidencia en resolver las principales causas de corrupción de los últimos años, sea tomado como incuestionable", advierte el periodista.



Tras esta nota, Gasulla compartió en su cuenta de Twitter una imagen, visiblemente -y burdamente- retocada de manera digital, de D'Alessio. Según el periodista, esa foto fue publicada por el propio D'Alessio para recordar "su desembarco en Irak en 1991". Resulta bastante notable que la cara fue superpuesta en otro cuerpo.

"Con esta foto menos creíble que el llanto de Cavallo, Dalessio recordaba su desembarco en Irak en 1991. Pero los periodistas militantes le creen cada uno de sus dichos", ironizó Gasulla.

Con esta foto menos creíble q el llanto de Cavallo, Dalessio recordaba su desembarco en Irak en 1991. Pero los periodistas militantes le creen cada uno de sus dichos. También es cierto q, antes del escándalo, se lo presentaba como un experto y daba cátedra en TV. pic.twitter.com/IFjfCj955v — Luis Gasulla (@LuisGasulla) 13 de febrero de 2019

Cuando algunos de sus seguidores le preguntaron si era "mentira" esa foto, Gasulla respondió con una captura del posteo en cuestión, que habría realizado D'Alessio:

Cabe recordar que esta mañana, Stornelli negó las coimas y deslizó que D'Alessio es "un enfermo psiquiátrico". Y habló de las "mentiras" de este "personaje".

"Todo esto es un show que monta este personaje con mentiras", concluyó, "quizás haya alguna estrategia para opacar los avances de la investigación".