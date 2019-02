Cornejo le da el gusto a Macri: La UCR de Santa Fe está intervenida

Se esperaba: Este miércoles, 13/2, Alfredo Cornejo, el presidente del Comité Nacional de la UCR, formalizó la intervención del partido en Santa Fe. La misma desató una fuerte polémica en las redes, con el hashtag #LaUCResProgresista. El motivo: Los radicales santafesinos decidieron dar "libertad de acción" a sus espacios a la hora de conformar alianzas electorales de cara al proceso local. Al Pro no le gustó nada y el intendente José Corral dio un guiño a Macri, llevando la queja a Cornejo, que confirmó la intervención.

Parece que José Corral, el intendente de Santa Fe, no puede controlar su partido en su provincia. Tuvo que pedir a Alfredo Cornejo una intervención a partir de que los miembros del partido a nivel provincial decidieran dar "libertad de acción" a los espacios que lo integran a la hora de conformar alianzas electorales.

Por supuesto, al sector macrista no le cayó muy bien la noticia: Muchos candidatos radicales de Santa Fe podrían no adherir a Cambiemos y optar por el Frente Progresista. La "libertad de acción" fue definida en una convención celebrada el lunes, 11/2, en la sede de la capital provincial, donde se prorrogaron los mandatos de las autoridades actuales. El voto fue mayoritario, pero no unánime.

Los miembros del sector que apoya al intendente y precandidato a gobernador José Corral (apoyado por Mauricio Macri) no estuvieron presentes. Fueron ellos los que llevaron el reclamo hasta Alfredo Cornejo, presidente de la UCR a nivel nacional y gobernador de Mendoza. Finalmente, Cornejo confirmó la intervención del partido.

La cúpula del partido lo oficializó esta tarde (13/2), en una reunión de la Mesa Directiva del Comité Nacional de la UCR. Además de Cornejo, estuvieron presentes José Cano, Ricardo Colombi, Rafael Pascual y José Corral, entre otros. Antes de recurrir a Cornejo, José Corral había impugnado la decisión invocando que las autoridades santafecinas tenían los mandatos vencidos.

Según el comunicado de la UCR, la intervención regirá hasta el 1/12. De esta manera, el partido designará nuevos líderes que tendrán la misión de "inscribir a la UCR santafesina como parte de la alianza Cambiemos de cara al proceso electoral que en esa provincia tendrá las PASO el 28 de abril, y elecciones generales el 16 de junio", según el comunicado del partido.

Según Cornejo, la vía libre para que los candidatos formen o no alianzas “pone en grave riesgo y afecta la estrategia electoral y política nacional de la Unión Cívica Radical”. Así es que la Convención de la UCR del Distrito Santa Fe fue intervenida para que "las personas que se designen a tal efecto negocien, acuerden e inscriban la alianza Cambiemos para participar en las PASO y en las elecciones generales convocadas por el decreto 3961/18".

La mesa directiva de la @UCRNacional resolvió la intervención de la Convención de Santa Fe y acordó conformar Cambiemos.



Más información: https://t.co/yIQvQFBY5G — Unión Cívica Radical (@UCRNacional) 13 de febrero de 2019

"Sabemos que el comité nacional hubiera respetado la decisión si hubiera sido unánime, pero no existiendo unanimidad, aunque haya una amplia mayoría que haya votado ayer una decisión, existe el riesgo de que el comité nacional intente imponer una política de alianza más compatible con la que lleva la UCR a nivel nacional con Cambiemos“, dijo ayer (12/2) Julián Galdeano, presidente del radicalismo local.

Históricamente, el radicalismo santafecino ha sido aliado del socialismo en el Frente Cívico y Social que gobierna la provincia de 2007. Pero tras la llegada de Cambiemos el partido se fracturó entre quienes continúan en alianza con los socialistas y los que se asocian con el macrismo, a la par de la conducción nacional.

Galdeano no apoya la candidatura a gobernador de Corral, sino la de Federico Angellini (presidente del PRO de Santa Fe que), que ya manifestó su intención de candidatearse. A pesar de apoyar al macrista, cuestionó la intervención, a la que caracterizó como "un error y un retroceso".

"No sin debate, una gran mayoría decidió respetar la situación que tiene el radicalismo de Santa Fe con una participación en 2 frentes políticos: por un lado lo que es el Frente Progresista, donde la UCR tiene ya una historia muy arraigada, y por otro lado la decisión del radicalismo nacional de participar en el frente Cambiemos. Estos dos frentes se cruzan en la elección provincial, con radicales que participan en cada uno de ellos", dijo Galdeano.

El hashtag #LaUCResProgresista fue tendencia en Argentina gracias a los cientos de usuarios que rechazaron la intervención a través de Twitter.

Intentan imponer lo que por consenso o construcción no lograron. DAN VERGÜENZA, son mediocres, impresentables... que les sea de utilidad las dádivas que reciben... pobres tipos se creen grandes dirigentes y no convencen ni a los vecinos de su propia ciudad... #LaUCResProgresista — JULIETA SARACINI (@JULIETASARACINI) 13 de febrero de 2019

Traidores a los principios y a la doctrina de la #UniónCívicaRadical. @UCRNacional Su atropello a la democracia interna y a nuestros ideales se pagará caro. El Radicalismo no les pertenece, el Radicalismo es de los radicales y del pueblo! #LaUCResProgresista — Elbio G.González UCR (@ElbioGG_UCR) 13 de febrero de 2019

La conducción de @UCRNacional habla de democracia, de institucionalidad, de federalismo y demás cosas que no pueden bancar en sus decisiones. Muy triste donde están llevando el partido. — Jesús Gómez (@Jesusng85) 12 de febrero de 2019

Viendo el hashtag #LaUCResProgresista me alegra que sigan existiendo radicales que hoy en dia siguen negándose a formar parte del excremento político destructivo y sin proyecto que es Cambiemos. — Z (@PatricioZain) 13 de febrero de 2019