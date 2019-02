Mundial de Rusia 2018: Buscan a unos 500 argentinos que no volvieron al país

“Casi 40.000 aficionados al fútbol argentinos visitaron Rusia, de hecho, no todos de ellos han regresado, en concreto, entre 300 y 500. Los buscan, porque el FAN ID expiró el 31 de diciembre. Se han perdido en algún lugar, quizá alguien se enamorara en Siberia, o tal vez abriera su propio negocio, no sé”, dijo Dmitri Feoktístov, el embajador ruso en Argentina, según publicó el medio ruso Russia Beyond the Headlines (RBTH).

Según el embajador, muchos de los que sí volvieron del Mundial manifestaron los impresionados que quedaron con Rusia. "Hablaron con admiración de lo que es Rusia, que resultó ser muy diferente a lo que habían imaginado”, dijo.

“Pensaron que se encontrarían con esa gente malhumorada y fría del norte, quizá sin ushankas (los típicos sombreros rusos) en verano. Sin embargo, lo que vieron fue, por supuesto, la gente cariñosa, amable y generosa”, agregó Feoktístov sobre el tema.

Sumando a los hinchas de todo el mundo, son más de 5.000 los que permanecen de manera ilegal en Rusia. En total, fueron más de 650.000 aficionados al fútbol los que cruzaron las fronteras de Rusia para asistir al evento.

