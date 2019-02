"En el armario del Vaticano": 80% de los sacerdotes son homosexuales

Parece que los sacerdotes del Vaticano tienen un "código secreto" que se basa en su preferencia sexual y que se convierte entre todos en un secreto a voces. Qué esconden: paradójicamente, una comunidad que condena la homosexualidad, la practica en la cúpula de la propia Iglesia Católica.

El día en que se inicie la cumbre sobre el abuso sexual del Papa Francisco ( que se realizará entre el 21 y el 24 de febrero ), se publicará un libro potencialmente explosivo que dice que "levanta la tapa" a los sacerdotes homosexuales en el Vaticano y la doble vida de altos funcionarios de la Iglesia Católica.

El autor, un periodista y escritor francés ha realizado 1.500 entrevistas con docenas de cardenales, obispos, funcionarios diplomáticos, guardias suizos, sacerdotes y descubrió que al menos el 80% de los sacerdotes del Vaticano son homosexuales.

"En el armario del Vaticano", escrito por el francés El libroescrito por el francés Frederic Martel, informa que alrededor del 80% de los clérigos que trabajan en la Curia romana son homosexuales, aunque no necesariamente sexualmente activos, y detalla cómo se adhieren a un Código tácito del "armario".

La investigación que saldrá a la luz la semana próxima, tardó 4 años de recopilación de material que llevó al periodista por todo el mundo, Martel, un no creyente que es abiertamente gay, pasó una semana al mes en Roma, a veces en residencias dentro del Vaticano o en la propiedad de la Santa Sede.

El periodista durante su recorrido en esos años, afirma haber completado las 1.500 entrevistas con 41 cardenales, 52 obispos y monseñores, 45 embajadores papales o funcionarios diplomáticos, 11 guardias suizos y más de 200 sacerdotes y seminaristas.

Los defensores de "In the Closet" dicen que Martel revelará los problemas de una cultura clerical disfuncional que niega el sexo, mientras que otros argumentan que la publicación del libro una vez más combinará injustamente la homosexualidad con el abuso sexual de niños e intensificará a la "caza de brujas" contra sacerdotes gay.

Las fuentes dicen que la investigación de Martel revela que mientras algunos sacerdotes homosexuales aceptan su orientación sexual y algunos mantienen relaciones discretas a largo plazo, otros viven vidas dobles más extremas a través de encuentros casuales y el uso de prostitutos, mientras que otros niegan su sexualidad.

Se dice que argumenta que las batallas dentro de la iglesia de las últimas décadas deben leerse a través de un paradigma gay cerrado. Quienes tienen conocimiento de "In the Closet" dicen que el escritor francés reserva sus críticas más duras a las figuras de alto rango en la Iglesia que han atacado la homosexualidad pero que son secretamente homosexuales.

Una de las "reglas" del armario del Vaticano, argumenta Martel, es que cuanto más denuncia un comportamiento homosexual o parejas homosexuales un cardenal o un obispo, es más probable que sean homosexuales.

Mientras que, según las fuentes, Martel no se enfoca en el abuso sexual de niños, él alega que la cultura sexual secreta entre los clérigos les hizo difícil denunciar a los sacerdotes acusados ​​de abuso. "In the Closet" afirma que el Papa Francisco ha tratado de romper este patrón de comportamiento condenando repetidamente a los sacerdotes que viven una "doble vida".

Al mismo tiempo, Martel argumenta que al hacerlo, ha hecho de la Iglesia una estructura inestable para el clero gay encerrado, lo que a su vez explica, supuestamente, algo de la oposición a la que Francisco se enfrenta desde dentro de la Iglesia.

Una de las afirmaciones más explosivas del libro, según revelan las fuentes, se centra en el fallecido cardenal colombiano Alfonso López Trujillo. El cardenal López Trujillo, ex presidente del Consejo Pontificio para la Familia, y dijo que durante muchos años fue el principal obstáculo para la canonización de San Oscar Romero, se presenta como un defensor de la enseñanza de la Iglesia sobre la anticoncepción y la homosexualidad.

Entre los entrevistados por Martel se encontraba el cardenal alemán Walter Kasper, quien acepta que algunos en el Vaticano ocultan su sexualidad, pero agrega que lo que más le preocupa no es la orientación sexual, sino si la Iglesia está ayudando a las personas a encontrar el camino de Dios.

El libro se publicará el 21 de febrero de manera simultánea en 8 idiomas en 20 países y llegará a las tiendas cuando los obispos de todo el mundo se reúnan para discutir cómo responder al abuso sexual administrativo.