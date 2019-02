"Carrió quiere que siga Michetti porque no hace daño"

¿Quién acompañará a Mauricio Macri en el binomio presidencial que irá a las urnas en octubre? En las quinielas no aparecen los socios del PRO en Cambiemos. El mendocino Alfredo Cornejo, quien no puede ser reelegido gobernador en Mendoza, tuvo alguna ambición en nombre de la UCR pero luego se diluyó. Por un lado, se mencionó a la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich. Por otra parte, la ministra de Desarrollo Social y Salud, Carolina Stanley. Pero ahora hay quienes afirman -el caso de Jorge Asis Digital- que Elisa Carrió pide por la continuidad de Gabriela Michetti, "porque no hace daño", algo así como afirmar que es irrelevante. Debe recordarse que es la titular del Senado de la Nación.

Por OBERDÁN ROCAMORA Jueves 14 de febrero de 2019 14:03 hs