1ra. crisis de gobierno de Bolsonaro impacta en su PSL

El presidente de la Cámara de Diputados, Rodrigo Maia (DEM-RJ), afirmó este jueves 14/02 al Blog de Andréia Sadi que el presidente Jair Bolsonaro precisa "comandar la solución" para la crisis política que involucra al ministro de la Secretaría General, Gustavo Bebianno, sospechoso de haber autorizado la liberación de R$ 400.000 en recursos públicos del fondo partidario para una candidata "fantasma" del PSL, el partido de Jair Bolsonaro, lo que constituye un fraude.

"La impresión que queda es que el Presidente está usando a su hijo (menor, Carlos)para pedirle a Bebianno que renuncie, y él es Presidente de la República, ¿no es así? No es más un diputado ni es es presidente de la asociación de los militares", dijo el diputado DEM.

El concejal de Río de Janeiro, Carlos Bolsonaro (PSL), llamó al ministro "mentiroso" el miércoles 13/02.

"Entonces, si tiene algún problema, tiene que dirigir la solución, y no puede, desde mi punto de vista, mezclar a la familia con esto porque acaba generando inseguridad política a todos", agregó el presidente de la Cámara baja.

"Ayer estuve 24 horas del día al lado de mi padre y afirmó: "Es una mentira absoluta de Gustavo Bebbiano que él había hablado 3 veces con Jair Bolsonaro para tratar del asunto citado por el diario O Globo y reproducido por la web O Antagonista", dijo Carlos Bolsonaro.

"No hay ropa sucia para lavar, sólo la verdad: Bolsonaro no trató con Bebiano el asunto expuesto por O Globo como él dijo que trató", continuó.

Según Maia, es un "riesgo muy grande" para un gobierno transformar el episodio de Bebianno en una crisis porque hay desafíos importantes por delante para el gobierno, comenzando por la reforma previsional.

"No me gusta opinar sobre las relaciones familiares, pero creo que el episodio de Bebianno no tiene relación con Bebianno. Él transfirió dinero para una candidata al directorio [del PSL], ¿no es así? Transformar esto en una crisis dentro del Palacio de Planalto, es un riesgo muy grande para un gobierno que necesita consolidar el liderazgo, la unidad, porque tendrá desafíos importantes empezando por la Seguridad Social", dijo Maia.

Después de 17 días alejado del centro del poder político, el presidente Jair Bolsonaro (PSL) obtuvo su alta hospitalaria y desembarcó en Brasilia.

Un problema que encontró es provocado por los indicios de que su partido, el PSL, utilizó candidaturas "fantasmas", y el malestar con su ministro de la Secretaría General de la Presidencia, Gustavo Bebianno, que comandaba al PSL durante la campaña.

"Es mentira", dijo el Presidente en la entrevista con TV Record, negando haber conversado con su ministro acerca de esta cuestión de "fantasmas" mientras aún convalecía de una operación intestinal en el hospital Albert Einstein, en Sao Paulo.

Bolsonaro no anunció, sin embargo, que Bebianno dejaría el cargo. El mandatario dijo haber ordenado a la Policía Federal que investigue los casos sospechosos en el PSL. "Si (Bebianno) quedara implicado, lógicamente, y responsabilizado, lamentablemente el destino no puede otro que volver a sus orígenes", agregó.

Los escándalos involucrando directa o indirectamente al presidente Jair Bolsonaro comienzan a prender fuego al propio PSL. El diputado federal Alexandre Frota (PSL-SP) admitió que le gustaría ver a Fabrício Queiroz en la cárcel. Queiroz era el chofer y todoterreno de Flávio Bolsonaro.

Entre junio y julio de 2017 ocurrieron 48 depósitos de dinero en efectivo en una cuenta de Flávio que totalizan R$ 96.000. Y Queiroz aparece en medio de la escena.

A pesar que el ministro Bebianno haya negado haber sido el responsable de la distribución de fondos públicos para candidatos "fantasmas" del PSL, un acta de la Mesa Ejecutiva Nacional del partido político, fechada el 11/07/2018, muestra que él, como presidente interino del partido, tenía plenos poderes para autorizar los traspasos de dinero que habrían financiado las candidaturas "fantasmas" en Pernambuco y Minas Gerais (falsos candidatos).

El presidente de la Comisión Ejecutiva Nacional del PSL decidía la distribución de los recursos. En la época, Bebianno era el presidente, y su firma consta en el documento.

Abogado, Bebianno se acercó a Bolsonaro hace apenas 2 años. En 2018, a petición del entonces precandidato a Presidente, asumió interinamente el mando del PSL en el período electoral, cuando al menos 3 candidaturas aparentemente ficticias fueron lanzadas por el partido.

Una de ellas, la de María de Lourdes Pasión (PSL-PE), obtuvo 400.000 reales del fondo partidario que alimentaba el Tesoro Nacional con dinero para los partidos políticos. O sea que es un fraude al erario público.

El fastidio político-familiar de los Bolsonaro estalló cuando el ministro afirmó a la prensa que había conversado con Bolsonaro sobre las candidaturas "fantasmas", estando el Presidente internado.

En un aparente movimiento para blindar a su padre del desgaste, Carlos usó sus redes sociales para decir que Bebianno mintió.

Es inedito esto de un Gobierno que orbita en las redes sociales.

Bolsonaro Jr. publicó en Twitter un audio en el que el Presidente dice que no iba a hablar con Bebianno ese día: "Gustavo, es complicado conversar esto, aún. No voy a hablar, no voy a hablar con nadie, a no ser estrictamente lo esencial. Estoy en la fase final de los exámenes para la posible alta hoy. ¿Está bien? Buena suerte, ahí", dice la grabación.

Horas después, el Presidente replicó los mensajes de Carlos. Ya en Brasilia, Bolsonaro siguió hacia el Palacio de la Alvorada y no tuvo agenda pública.

Bebianno, por su parte, tampoco participó en eventos públicos ni respondió a las preguntas de los periodistas sobre el tema. Al portal de Globo, G1, Bebianno dijo que no pretende dimitir y que aguardará la decisión del mandatario.

Incluso antes de la entrevista de TV Record a Bolsonaro, asesores de la Presidencia y algunos aliados del Gobierno dieron por confirmado el despido de Bebianno. Esto no ocurrió.

En el plenario de la Cámara baja, el diputado federal Alexandre Frota (PSL-SP) se quejó de las críticas que viene recibiendo el partido: "La mayoría de los partidos de izquierda que subieron aquí [a la tribuna de la Cámara] habló que el PSL es un partido de 'fantasmas'. El PSL no es un partido de fantasmas. Nadie será protegido por el Gobierno, si comete alguna irregularidad".

Otra parlamentaria que actúa en la 1ra. línea de Jair Bolsonaro, la diputada Joice Hasselmann (PSL-SP), se quejó de lo que hizo Carlos Bolsonaro: "No pueden mezclarse las cosas. Hijo de Presidente es hijo de Presidente. Tenemos que tener cuidado de no llevar la Presidencia de la República a la casa para exponer a un miembro de alto rango del gobierno de esa forma", criticó.

El jefe de la Casa Civil, Onyx Lorenzoni (DEM-RS), defendió a Bebianno: "Ajustes en las relaciones son normales. Tenemos 40 días de gobierno. El Presidente estuvo casi 20 hospitalizado. Tenemos que tener calma. El ministro Gustavo Bebianno es una persona superdedicada al proyecto, es un hombre serio, responsable, correcto".