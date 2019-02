More Rial lanzó una nueva canción y la acusan de copiarse de un tema evangélico

Morena Rial, la hija del conocido periodista de espectáculos, esta relanzando u carrera musical. Transitando el séptimo mes de embarazo y junto a su pareja, Facundo Ambrosioni, lanzó el video de su single "Hello Baby".

La gran ausencia de la presentación oficial del tema fue la de Jorge Rial, el padre de la artista. Padre e hija se enfrentaron mediáticamente el año pasado, pero habrían recompuesto su relación a partir de la noticia del embarazo de la joven de 20 años.

En la canción "Hello Baby", More Rial relata la llegada de la noticia de su embarazo, del que se enteró luego de atravesar una crisis con su actual pareja y problemas de salud. En el video, se la ve cantando, embarazada y acompañada por Ambrosioni.

En un momento, la canción dice "y aunque mis ojos no te puedan ver, puedo sentirte, sé que estás aquí. Y aunque mis manos no te puedan hoy tocar, sé que estás aquí". Algunos usuarios de las redes sociales se percataron de que esa parte de la canción se parece a otra, "Aunque mis ojos no te puedan ver", del cantautor mexicano Jesús Adrián Romero.

De esta manera, More Rial fue acusada de plagio en las redes. La canción de Romero dice: "Aunque mis ojos no te puedan ver, te puedo sentir, sé que estás aquí. Aunque mis manos no pueden tocar tu rostro, Señor, sé que estás aquí".

En diálogo con DiarioShow, el mánager de la joven, Christian Manzanelli, salió a aclarar: "Son solo cuatro palabras de una canción de cuatro minutos y tiene una melodía que nada que ver".

"Esta es una canción dedicada a un bebé, no a Dios. Escuché el tema después de que explotaron las redes y lo único que encuentro parecido son cuatro palabras. Hay mucha gente mala en las redes sociales. Uno de los autores es Augusto Amicón, que fue autor de David Bisbal, la música es nuestra, la melodía es nuestra", agregó.

Además, brindó una hipótesis sobre por qué surgieron estas versiones de plagio: "Como no le encuentran nada malo a la canción, que es un tema lindo, que hay piano, contrabajo, violín, hay muchos instrumentos que habitualmente no se usan en las canciones, dicen estos comentarios".

También detalló cómo está Morena luego de su lanzamiento como cantante: "Ahora está más suelta, muy comprometida con su carrera, ya tenemos grabados otros materiales a punto de sacarlos, ya listos y vamos a convocar a diferentes actores para los videos. No nos vamos a encasillar con un género, el próximo tema es cumbia santafesina, mucho acordeón y una letra nuestra".