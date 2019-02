Berizzo es el candidato para dirigir a Paraguay y pero Chilavert le vetó

Eduardo Berizzo suena como firme candidato para reemplazar al colombiano Juan Carlos Osorio en la Selección de Paraguay. “Berizzo es el principal candidato para suplantar a Osorio en Paraguay”, refirió el diario El País del país guaraní.

Berizzo dirigió Estudiantes de La Plata, O'Higgins en Chile, Celta de Vigo, Sevilla, Athletic de Bilbao en España. Además, en su paso por el país trasandino consiguió un título local y una Supercopa.

Además, los medios paraguayos indican que en caso de no concretarse la llegada del ex ayudante de Marcelo Bielsa en el seleccionado chileno, el otro nombre que barajan es el de José Pekerman, quien dejó su cargo en Colombia tras el Mundial de Rusia.

Sin embargo, el ex arquero paraguayo José Luis Felix Chilavert aseguró que Berizzo, ex jugador de Atlas, no “es el hombre indicado” para asumir la dirección técnica de la Selección de su país tras la salida de Juan Carlos Osorio.

“Esto era una muerte anunciada, para mí ya es etapa superada, lastimosamente se perdió mucho tiempo. Le respeto a Eduardo Berizzo pero creo que no es el hombre indicado”, señaló para ABC Cardinal.

De la misma forma, Chilavert pidió a los dirigentes del fútbol en su país que no hagan caso a los empresarios que, por intereses económicos, buscan colocar a entrenadores que no pueden ser buenos en cuanto al nivel deportivo.

“Harrison tiene que parar la pelota y no escuchar a los que tiene alrededor. Hay una empresa (Playmarket) que le mete técnicos fracasados a nuestros dirigentes. Su papá lideró el éxito del fútbol paraguayo en un momento de decadencia, debería escuchar a su padre y no a los miembros de esa empresa”.

En tanto que el ex guardavalla dio nombres de los culpables por la mala situación que atraviesa la Asociación Paraguaya de Fútbol.

“Están metidos Pedro Aldave, Juan Appleyard y otra persona más, ellos manejan todo, le digo a Robert Harrison que no les escuche más porque lucran con el fútbol paraguayo. El tema Osorio ya pasó, espero que Harrison no se equivoque y no le escuche a esta gente. Hay que poner buenos entrenadores también en las selecciones menores, nadie de su entorno debe opinar porque no saben nada de fútbol”, concluyó.

Chilavert, que en su momento criticó a Osorio y al mismo Robert Harrison, presidente de la Asociación Paraguaya de Fútbol (APF), cuando el DT había expresado su deseo de dirigir a Colombia, volvió a dejar mensajes contundentes en su cuenta de la red social Twitter.

“La verdad triunfa siempre”, escribió Chilavert en esa red social de Twitter, minutos después de que se confirmara el alejamiento del profesional cafetero.

Más tarde, el comentario de un usuario provocó otra respuesta del ex portero. “Se perdieron el mejor técnico que podrían tener”, le escribieron al Chila, a lo que respondió: “Llévatelo a tu casa”.

Paraguay integrará el grupo B en la Copa América de Brasil junto con Argentina, Qatar y Colombia. El debut será el domingo 16 de junio contra el selectivo qatarí.