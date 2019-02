Deprimido, Macri se lleva la reposera al exterior

Este verano, el Presidente se tomó 23 días de vacaciones en la patagónica Villa La Angostura, y causó polémica. A 2 semanas de regresar, volvió a tomar un descanso con su familia en Capadmalal, a 23 kilómetros de Mar del Plata, donde festejó sus 60 años.

"No entiendo las críticas de que tome vacaciones, uno tiene que tener un espacio de tranquilidad y reflexión para recuperar energías", expresó el mandatario mientras descansaba en el sur.

"Este trabajo es tal vez el más intenso que he tenido en mi vida. Y aún estando acá diría yo que trabajo todos los días, porque uno como Presidente es mentira que se puede desenchufar. Uno siempre está en contacto con presidentes de otros países, dando entrevistas para llevar un mensaje, inaugurando cosas. Estamos todo el día conectados, pero hacerlo desde acá durante un tiempo me permite reflexionar de otra manera", agregó en diálogo con 'LU5 de Neuquén'.

Al menos no caben dudas de que su gestión es complicada, por impericia o como quiera explicarse, cierto es que la realidad se le viene en contra permanentemente.

Ayer, por caso, fue el INDEC el que demostró que lejos de lo que dijo el mandataria, la inflación no sólo no está bajando, sino que sigue subiendo.

Como sostuvo Jorge Asís: "Debe constatarse el dato de la tristeza del Ángel sexagenario. Llegó para quedarse.

Influye en el análisis político, por la tesis del portal que indica que el macrismo se agota en Macri.

Si no se cuida al máximo insumo, el único, puede desmoronarse la arquitectura trucha con una celeridad extraordinaria.

El factor Macri, “más frágil que el cristal”, obliga a escanear los mensajes que el Ángel pueda recibir.

En adelante debe pasar solo quien transmita señales positivas. Balances auspiciosos de la actualidad. Constructivos. Porque ya comienza la recuperación económica.

Se debe impedir que le hablen al Ángel triste de los cierres diarios de comercios. De la decepción de los empresarios que lo maldicen en arameo. Y que ni se lamenten por el cierre del restaurante Clo Clo, donde Colunga y Maffioli, por pedido de Franco, lo llevaron a ensayar con la merluza negra".

Ocurre que no solo la economía está demasiado lejos de su repunte, sino que además, como consecuencia, situación similar ocurre con su imagen a solo meses de las elecciones con las cuales, más alla de todo, pretende continuar al mando de un país que demostró no poder conducir por el camino "incorrecto", que a golpes de realidad, piden a gritos la población. Porque esta semana no sólo dijo que la inflación estaba bajando sino que además insistió ante "mucha gente enojada y angustiada porque cuesta más llegar a fin de mes", que su camino sigue siendo el correcto.

Y aclaró: "si alguno duda (de que este es el camino), miren lo que pasó en el G20", cuando el país fue visitado por los líderes más importantes del mundo, "y todos, a pesar de que tienen distintas ideologías, nos felicitaron por el rumbo que hemos tomado, nos dijeron que vamos por el camino correcto y que tenemos que persistir".

"Si dudamos, pensemos que (el presidente chino) Xi Jinping, el primer ministro Abe de Japón, el premier Modi de la India, el presidente de los Estados Unidos, el de Francia, y (la canciller) de Alemania, todo lo que nos dijeron es lo que de verdad piensan, lo que es bueno para nosotros, por eso más que nunca tenemos que seguir empujando este carro para adelante", remarcó.

Con tanto apoyo desde el exterior, el alicaído presidente volvió a "tomarse el buque". De paso, una paradita obligatoria lo detendrá en Dubai, Emiratos Árabes.

Nada mal, ¿después de 5 días de trabajo?

Gira por Asia

Se trata de la primera gira oficial del 2019. Macri visitará India y Vietnam, acompañado por empresarios y políticos.

"La India es una superpotencia económica que se proyecta como la segunda del mundo. Voy a contar y mostrar las cosas que los argentinos

podemos hacer, buscar posibilidades de trabajo y crecimiento para todos", sostuvo Macri, al encabezar un acto en la Casa Rosada para ese sector.

El mandatario destacó que estará acompañado por "una gran mayoría de pymes" que van a reunirse con equivalentes de la India y Vietnam, con el fin de "abrir oportunidades de trabajo para todos" llevando "nuestro trabajo y talento". "Me acompañarán más de 120 empresas, muchas de las cuales representan a las economías regionales", indicó.

Entre la comitiva presidencial habrá, además de funcionarios y legisladores del oficialismo como los diputados Martín Lousteau y Marcelo Wechsler y el senador Aníbal Castillo (UCR), representantes de "grandes compañías" como el grupo Los Grobo, HSBC, Sancor Seguros, Biogenesis Bagó, IRSA, Vicentín y hasta representantes de la Sociedad Rural Argentina.

Acompañarán también a Macri, el canciller Jorge Faurie; el secretario de Modernización de Gobierno, Andrés Ibarra; el secretario de Agroindustria, Luis Miguel Etchevehere; el secretario de Asuntos Estratégicos de la Jefatura de Gabinete, Fulvio Pompeo; el Secretario de Relaciones Económicas Internacionales de la Cancillería, Horacio Reyser, y el presidente de la Cámara de Diputados, Emilio Monzó, y el director de la Agencia Argentina de Inversiones y Comercio, Juan Pablo Tripodi, entre otros.

En una escala obligatoria, el primer mandatario aterrizará el domingo en Dubai, en Emiratos Árabes, y aprovechará esa breve estadía para mantener "conversaciones con las autoridades emiratíes", dijo Faurie.

Recién el lunes mantendrá sus primeras actividades en la India con una reunión en Nueva Delhi con el primer ministro Narendra Modi, mientras que el martes viajará hasta la ciudad de Bombay, donde están radicadas las principales firmas de ese país.