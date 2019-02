Un encuentro no menor: La hija de De la Sota sigue el mandato paterno

El pasado miércoles 13 de febrero se realizó un encuentro de dirigentes mujeres del PJ. Fue en la Ciudad de Buenos Aires con Evita como marco inspirador, quien cumpliría 100 años el próximo 7 de mayo.

Schiaretti, uno de los mentores del espacio PJ no K, es el principal promotor para avanzar en la construcción de una oferta electoral prescindiendo de Cristina Fernández de Kirchner.

Sin embargo, en los cálculos que hace el peronismo no K en mesas de café en Buenos Aires hace, no les sobra nada. Por el contrario. La ex presidenta sigue siendo la figura opositora que mejor mide.

Es por eso que, por lo bajo, nadie descarta ningún escenario para octubre. En definitiva el paraguas de que “todos somos peronistas” siempre termina siendo el mejor argumento (y el más fácil) para explicar nuevos ensayos y acuerdos tejidos. A lo que ahora se le sumaría, “hay que frenar a Cambiemos”.

No obstante, por ahora, desde el lado del Centro Cívico nadie reconoce la unidad con el cristinismo como camino posible en el corto plazo.

Pero como dijimos al comienzo, la política también se vale de gestos. Y esta semana tuvo lugar uno, bastante curioso, que a los ojos de quienes leen entre líneas, imposible que pase inadvertido.

El cónclave fue de corte netamente kirchnerista y contó con la participación de diputadas, senadoras y dirigentes mujeres de distintas puntos del país. El presidente del PJ nacional, José Luis Gioja, y la titular de la secretaria de la Mujer del partido e intendenta de La Matanza, Verónica Magario, fueron los encargados de abrir el encuentro donde dejaron un claro mensaje: pidieron la unidad del PJ para triunfar en las urnas este año y firmar el certificado de defunción del macrismo.

Por Córdoba, asistió la diputada de Unidad Ciudadana, Gabriela Estévez, quien, además, fue la encargada de llevar el mensaje de otra coterránea: la concejala Natalia de la Sota. La hija del ex gobernador no pudo asistir pero envió una carta de adhesión al encuentro que fue leída entre las presentas, en una nueva señal de acercamiento a un núcleo duro del cristinismo.

Vale recordar que hace menos de un año, ambas dirigentes sorprendieron al mostrarse juntas en un café, con la dirigente Haidé Giri como interlocutora, en el marco del Día Internacional de la Mujer. Claro que por entonces, esa jugada en realidad se enmarcaba en la estrategia mayor que tenía en mente el ex gobernador José Manuel de la Sota.