La Gran Barrera de Coral, bajo amenaza por sedimentos de inundaciones

Las recientes inundaciones en el noreste de Australia presentan una amenaza a la Gran Barrera de Coral, el mayor arrecife de coral del mundo.

Sucede que las abundantes precipitaciones han desbordado los ríos a lo largo de la costa en el estado Queensland, provocando que aguas contaminadas fluyan hacia el mar y arrojando sedimentos sobre los arrecifes.

Esto redujo sensiblemente la calidad del agua, explicó la científica Jane Waterhouse, de la Universidad James Cook.

Los sedimentos se desplazan hacia los corales, privándolos de luz natural y generando más alimento para las estrellas de mar, predadoras de los corales.

Se teme que las aguas contaminadas contengan nitrógeno y otros fertilizantes.

Las aguas sucias fluyen desde los ríos entre las islas Whitsundays y el cabo Tribulation, en el estado de Queensland.

Fueron capturadas a través de satélites por la NASA, dijo el Instituto Australiano de Ciencias Marinas (AIMS) en Twitter.

Floodwaters from recent severe weather in north #Queensland are entering the #GreatBarrierReef lagoon. The Burdekin River #flood plume can be seen here in this NASA Worldview image. @NASAEarthData (13Feb2019) pic.twitter.com/f5wkuQ6Q0z