Gisela Berger no fue a declarar porque tenía "compromisos previos"

La ex pareja de Daniel Scioli había sido citada por el fiscal Álvaro Garganta, a pedido de Elisa Carrió, por el mensaje que la modelo escribió en Twitter poniendo en duda el patrimonio del ex gobernador. Desde la Coalición Cívica creen que, por sus dichos, ella es "portadora de información relacionada a los hechos que se investigan en la causa" por presuntas irregularidades en la gestión del ex gobernador bonaerense.

Por Urgente 24 Viernes 15 de febrero de 2019 13:45 hs