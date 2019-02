Durán Barba no descarta nada sobre Patricia, Carolina y Gabriela

Una artículo de Jorge Asís reproducido el jueves en Urgente24 daba cuenta de la preferencia de Marcos Peña por Gabriela Michetti a la hora de elegir al compañero de Mauricio Macri en el binomio con el que el Presidente intentará su reelección este año. Según la nota de 'El turco', el jefe de Gabinete (y estratega ejecutivo de la campaña electoral), no es que la actual vice tenga muchos más méritos que el de "no hacer daño".

Asís sostiene que Peña no quiere en ese lugar a Carolina Stanley, ministra de Salud y Desarrollo Social y rostro amable del Gobierno, ni a Patricia Bullrich, por el contrario, costado más duro del Ejecutivo desde la cartera de Seguridad.

No obstante, ninguno de los 3 nombres está vetado de participar en la fórmula. Así lo afirma Jaime Durán Barba, gurú del marketing y la estrategia macrista, y alterego de Marcos Peña.

En diálogo con la revista Noticias, el ecuatoriano anticipa que la elección del acompañante de Macri se resolverá en marzo, cuando falten 3 meses para el cierre de listas que competirán en las PASO, en agosto, y lo definirá el mismo Presidente de la Nación.

Durán Barba no descarta a ninguna de las funcionarias en danza.

“Mauricio va a decidir quien lo va a acompañar. Patricia es muy valorada en el votante de Cambiemos, tiene experiencia, y hace alrededor de un año empezó a subir en nuestras encuestas. Carolina también puede sumar, y a mí me gusta mucho como candidata”, dice el consultor, y agrega: “Ojo que Gabriela (Michetti) ha demostrado ser muy leal, algo que no siempre sucede en la política. No habría que descartarla”.

Bullrich, en el artículo de Noticias que la tiene como eje, tampoco descarta que ella pueda acompañar a Macri en la fórmula. "No hay nada definido. Estoy a disposición del Presidente, y no podría decir que no a lo que él decida. Voy a estar donde me necesiten", responde, vertical.