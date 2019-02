¿Cierran los supermercados Toledo? "No da para más", dijo el dueño (pero "volvería a votar a Macri")

El empresario Antonio Toledo, dueño de la cadena de supermercados, advirtió que debido a la crítica situación económica no sabe "si llegaremos a mayo o junio”. "No pueden ser tan animales de meter impuestos y los cobran con unas tasas de intereses que te matan. No se puede trabajar”, cuestionó. Sin embargo, y pese a sus críticas al Gobierno, sorprendió que haya expresado que "volvería a votar a Macri".

Por Urgente 24 Viernes 15 de febrero de 2019 16:07 hs Compartí esta nota Imprimir