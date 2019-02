Un Presidente entre China y USA

El viernes 08/02 fue publicada una noticia acerca de un posible consejo asesor económico que estaría elaborando un plan para Mauricio Macri 2019/2023. Dos de los economistas mencionados negaron cualquier posibilidad semejante.

Lo que sí hubo fue un informe confidencial desde Nueva York, atribuido a uno de los principales fondos de inversión que han invertido en el país durante el presente mandato presidencial. En ese texto se informó acerca de una reunión con uno de los funcionarios más cercanos al presidente Mauricio Macri, quien expuso:

> La Administración ratifica su propósito de ganar las elecciones de octubre 2019 en 1ra. vuelta, superando el 40% y descontando que los gobiernos provinciales dividirán el voto opositor.

> Los gobiernos provinciales aprobarán los proyectos de leyes necesarios para la Administración a causa del temor por su volumen de endeudamiento y el riesgo de gobernabilidad, de perderse la reelección.

> La Administración minimiza la aceptación final de la candidatura de la ex Presidente, después de un rally judicial que comenzará en marzo.

Sin embargo, la Administración Macri tiene una tendencia peligrosa a suponer que sus intereses se convertirán en realidad. Por ejemplo, luego que ese funcionario del Ejecutivo Nacional realizara semejante explicación, los economistas del Fondo Monetario Internacional que visitaron a Juan Manuel Urtubey le dijeron que Nicolás Dujovne les había anticipado el envío al Congreso de la reforma de la Carta Orgánica del BCRA, pero también la certeza de que no sería aprobada.

De paso, el informe citado, distribuido en Nueva York, planteó que un eventual triunfo de Mauricio Macri, en un escenario muy recesivo pero con considerable asistencia financiera del FMI, dejaría al jefe del Ejecutivo Nacional 2019/2023 muy condicionado en cuanto a sus decisiones futuras.

Luego, la inseguridad jurídica argentina es un lastre pesado, se recordó: en días del matrimonio Kirchner, se avanzó en una reforma previsional pese a existir 950.000 firmantes de un pedido para que no se clausurara la capitalización jubilatoria: ¿cuál es el límite en la Argentina?

Además, un par de temas:

> ¿Hasta qué nivel llega el compromiso de Donald Trump con la Argentina?

> Días atrás, el diario The New York Times publicó que la cuestión que sí interesa al Presidente argentino es que se concrete un acuerdo entre USA y China, países con los que la Argentina mantiene vínculos importantes, por diferentes motivos.

De continuar la riña comercial, la Argentina podría resultar uno de los países más perjudicados. De acuerdo al NYT, el plan de gobierno original de la Administración Macri era negociar un tratado de libre comercio con USA y otro con la Eurozona, o viceversa.

Las dificultades del Presidente argentino comenzaron cuando la buena relación con Barack Obama no logró continuidad porque Hillary Clinton perdió el comicio, y llegó Donald Trump, que es proteccionista. Otros líderes de referencia para Macri, quedaron rápidamente en el camino. Por ejemplo, Mariano Rajoy y Matteo Renzi se convirtieron en historia. En cuanto a Emmanuel Macron, la erosión no cesa. Ahora sufre el embate de los agricultores locales.

El comercio global no consigue romper con un estigma maldito que hizo fracasar aquella "Carta de Comercio Internacional", de la Conferencia de La Habana (Cuba) en noviembre de 1947, origen del General Agreement on Tariffs and Trade (GATT o Acuerdo General sobre Aranceles Aduaneros y Comercio).

Los obstáculos presentes hoy día van desde el Brexit británico al retiro de Angela Merkel, el ascenso de equivalentes a los chalecos amarillos franceses, y el crecimiento de la extrema derecha, en general euroescéptica.

No fue fácil para Macri mantener el equilibrio de buen vínculo con Trump y Xi Jinping, en forma simultánea.

Cuando comenzó su gestión, el Presidente intentó detener la participación china en las dos represas hidroeléctricas en Santa Cruz. Cuando China redujo las importaciones de soja argentina en 30%, y envió rumores sobre otras restricciones, la Argentina M terminó firmando con China más acuerdos comerciales que la Argentina K.

Y se decidió ignorar el interés de Beijing por participar de la Antártida .

Con Trump se logró dejar atrás algunas declaraciones polémicas de Macri durante la campaña electoral estadounidense, convirtiendo a la Argentina en importador de soja estadounidense con el argumento de que había que mantener la actividad en las plantas productoras de biocombustible.

No faltan los conspiranoicos que afirman que la Argentina terminó triangulando a China soja estadounidense, avanzada ya la guerra comercial entre Washington DC y Beijing.

En definitiva, la Argentina está atrapada entre los dos elefantes y más le vale no ser el pasto donde dirimen sus cuitas.

Estos devenires de la geopoítica no se manifiestan en la nimiedad en que naufraga la coyuntura del cabotaje.

Macri rumbo a Emiratos Árabes Unidos, Vietnam e India promete despegar el comercio exportador argentino. Al menos son destinos más intereses que Angola, la Meca de CFK y Guillermo Moreno.