Hay Fondo cama adentro para rato

El jefe de la misión del FMI que se encuentra en Buenos Aires, el economista italiano Roberto Cardarelli, ya se sabe de memoria los números que le presenta en cada auditoría la gente del ministro Nicolás Dujovne, y en esta oportunidad está dedicado a pulsar la posible sucesión de Mauricio Macri, dada la posibilidad de que no consiga ser reelecto en noviembre. En Washington cundió la ansiedad no tanto de saber quién ganará, sino qué riesgo se corre de que Argentina no cancele el mayor crédito stand by jamás otorgado en toda la historia del organismo multinacional. Precandidatos del peronismo, como Sergio Massa, Juan Manuel Urtubey y el referente económico del kirchnerismo, Axel Kicillof, ya fueron auscultados por el representante del Departamento para el Hemisferio Occidental y, antes de irse, verá al postulado como prenda de unidad, Roberto Lavagna. Pero la ronda decisiva quedó reservada para cuando regrese en mayo, debido a que para entonces se habrán definido otras alternativas en danza, como la del gobernador de Córdoba, Juan Schiaretti, por el PJ Federal, o la de Martín Lousteau, impulsado por una parte del radicalismo. A todos, incluido el propio gobierno, se les cruza por la mente que en 2020 habrá que renegociar antes que nada con el Fondo la totalidad del crédito en vigencia que se extiende a los vencimientos en 2021-22-23. No sólo cuesta la mitad que lo que la plaza financiera internacional cobra a los países emergentes, sino que, según afirma haber notado Kicillof entre mate y mate con los máximos jefes técnicos que lo visitaron, parecen estar persuadidos de que el país necesita crecer para poder pagar y creen que la Administración Macri pecó de ser más papista que el Papa al aplicar el ajuste que derivó en la actual recesión. Suma US$210 millones la deuda externa exigible, luego de haber descontado la correspondiente a los organismos públicos (como Anses) y la no presentada al canje, cuyas devoluciones tienen tiempos más manejables por tratarse de compromisos internos.

Por RUBÉN CHORNYPeriodista. Columnista de Urgente24. Viernes 15 de febrero de 2019 20:57 hs Compartí esta nota Imprimir