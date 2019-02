Los cristianos y el número 7

Curiosidad: los 7 sellos (Apocalipsis 6:1-17; 8:1-5), las 7 trompetas (Apocalipsis 8:6-21; 11:15-19), y las 7 copas (Apocalipsis 16:1-21), son 3 diferentes y consecutivos juicios de Dios, conectados unos con otros: el 7mo. sello introduce a las 7 trompetas (Apocalipsis 8:1-5), que introducen a las 7 copas (Apocalipsis 11:15-19; 15:1-8). ¿Qué interpretación tienen los cristianos -mayoría en Occidente- a estas profecías? No hay una respuesta homogénea y, a menudo, ni siquiera coinciden entre teólogos de iguales denominaciones. Es cierto que no es imprescindible tener un conocimiento que no reemplaza a los ejes de la fe: arrepentimiento, gracia y reconversión o cambio. Sin embargo, no deja de resultar interesante ingresar a estas cuestiones que hacen a la trascendencia de tiempo y espacio, una característica propia del Dios de los judíos, cristianos e islámicos.

Por Urgente 24 Viernes 15 de febrero de 2019 20:10 hs Compartí esta nota Enviar Imprimir