Panama Papers y extorsión: Burlando otra vez en la mira

Desde el diario La Nación, el abogado Fernando Burlando fue vinculado al lavado de dinero en la causa por los 70 millones de dólares que lavó el secretario de Néstor Kirchner en Estados Unidos, Daniel Múñoz, junto a sus testaferros.

"La viuda del exsecretario privado de los Kirchner Daniel Muñoz, acusó al abogado penalista Fernando Burlando de intermediar en el presunto pago de más de US$3 millones que una de las mujeres que participó en el lavado de decenas de millones de dólares le exigió a cambio de su silencio.

Según la confesión de la viuda Carolina Pochetti, Burlando coordinó las gestiones para que Elizabeth Ortiz Municoy, presunta testaferro, recibiera múltiples transferencias en el exterior a partir de 2016, siempre por debajo de los US$200.000 para que no saltaran las alarmas antilavado. Devenida "arrepentida" como Pochetti, Ortiz Municoy no aludió a esos US$3 millones ante los fiscales que investigan los cuadernos de la corrupción, Carlos Stornelli y Carlos Rívolo. Pero sí admitió que recibió dinero de la viuda de Muñoz, con los que, entre otros gastos, le pagó US$50.000 a Burlando a quien tiempo después dijo que despidió tras sospechar que en vez de defenderla trabajaba para alguien más", reveló el periodista Alconada Mon, quien tuvo acceso a las declaraciones.

Según Pochetti, la presunta extorsión comenzó a partir de la difusión de los Panama Papers, en abril de 2016, cuando se conoció que Muñoz y su entorno aparecían vinculados a sociedades offshore que habían invertido decenas de millones de dólares en inmuebles en Estados Unidos.

"Después de un tiempo", y ya fallecido Muñoz, relató su viuda, Municoy empezó a enviarle "mensajes en relación a que le debía pagar porque si no tenía mucha documentación para presentar que iba a tener problemas". "Me dijo que me iba a denunciar en un medio de comunicación, no sé si Infobae", planteó Pochetti, que recordó que para entonces también tenía contrapuntos con su propio abogado Miguel Ángel Plo, quien ahora se encuentra detenido, procesado como presunto lavador.

"Cuando Ortiz Municoy comienza a hostigarme y no lo puedo solucionar, me asusto y le pido a Miguel Plo que quiero pagarle porque me amenazaba con denunciarme. Plo se enojó conmigo porque él decía que si le pagaba ella iba a seguir extorsionándome", reconoció Pochetti ante los fiscales. "Yo quería dejar de seguir recibiendo hostigamientos, quería que se les pague para que no se hagan público las cosas. Yo tuve una discusión con Plo por ello y termina accediendo a mi pedido porque yo no me moví de mi posición". Fue entonces, precisó la viuda de Muñoz, cuando Plo se puso "en contacto con el doctor Burlando, que es quien le pasa las cuentas de Ortiz Municoy. [...] Luego de ello se le transfirió más de tres millones de dólares a esas cuentas, que fueron varias y me apuraban que tenía que ser rápido y fue a finales de 2016", relató Pochetti, según reconstruyó el juez federal Claudio Bonadio en una resolución de 396 páginas en la que dispuso los procesamientos y embargos del clan Muñoz, continúa relantando el periodista.

Por supuesto, Burlando negó esto pero Ortiz Municoy dijo que ella estaba "aterrada" tras la difusión de los Panama Papers -en donde saltó el lavado de dinero-, que le pidió a su abogada Ana Rosenfeld que le recomendara un penalista, que ella lo contactó con Burlando, a quien le contó "todo" y que desde entonces no tuvo más contacto directo con todo el entorno de Muñoz. Casi tres años después, sin embargo, Ortiz Municoy prescindió de los servicios de Burlando. Según ella, porque él le indicó que "no era conveniente relatar los hechos en los cuales estaba involucrado el abogado Miguel Ángel Plo y su familia".

"Quiero decir que la estrategia que me proponía Burlando a mí me generaba una incomodidad porque yo no podía relatar la historia completa de lo sucedido, sin poder nombrar a Plo y su familia", afirmó Ortiz Municoy. Y concluyó que, por eso y en contra del consejo de Burlando, decidió contar la historia a los fiscales. Ortiz Municoy resolvió entonces dar otro paso: "Burlando quería evitar que yo declarase ese día en la Fiscalía y fundamentalmente parecía cuidar más los intereses de Plo que los míos, motivo por el cual decidí apartarlo de mi defensa".

Según la viuda de Muñoz, el dinero de la extorsión se giró a dos países: "A Hong Kong y algunas dentro de los Estados Unidos, creo que en Los Ángeles. No recuerdo dónde quedó el listado porque me lo dieron en la oficina del doctor Plo y me explicaron que no debían superar ciertos importes. Por eso eran entre 150.000 y 200.000 dólares. Fue en un lapso de unas semanas", precisó.

Sin embargo, ese no habría sido el único lazo que vinculó a Burlando con la viuda de Muñoz. Según sospechan los investigadores de otra causa penal que tramita en La Plata centrada en la banda que integraba el exjuez César Melazo, Burlando sería el Burlete o Fernando al que aluden dos acusados y que les habría pasado información para planificar el secuestro de una hija de Muñoz, según reveló el diario Perfil en septiembre de 2018.