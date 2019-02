“La Final”, la película que emociona a los hinchas de River y odiarán los de Boca

Cuando ya pasaron dos meses de la histórica final de la Copa Libertadores de América que River Plate le ganó a Boca Juniors en el estadio del Real Madrid, los hinchas ‘millonarios’ continúan de festejo. Por eso, un simpatizante del “Millonario” publicó una película sobre la Superfinal. Las imágenes se viralizaron rápidamente y emocionó a todos los hinchas del equipo de Núñez que las vieron.

“Película sobre la histórica final de Copa Libertadores entre River y Boca. El Superclásico más importante de la historia quedó de nuestro lado y lo vamos a recordar por siempre”, es la descripción que utilizó Juan Ignacio Díaz para definir su corto, que se estrenó el 9 de febrero y obtuvo en pocos días más de 120 mil reproducciones.

El creador, de 27 años, unió sus pasiones como diseñador de imagen y sonido y fanático de “La Banda”. El resultado fue un video de 25 minutos que le pone la piel de gallina -nunca mejor utilizado- a todos los riverplatenses.

“Lo que más me gusta es que la gente se emociona viéndolo. Yo mismo me emocionaba mientras la hacía. La gente puede revivir lo que sintió ese día”, aseguró en un reportaje que concedió al portal Infobae.

El film hace un repaso desde el día que se confirmó la definición entre los dos clubes más importantes del país hasta su culminación en la capital española con declaraciones de distintas personalidades y mucho sentimiento entre medio.

“Ya había hecho un video para la Sudamericana 2014 y otro para la Libertadores 2015. La primera nació porque me acordaba que en 2004, cuando perdimos contra Boca en la Libertadores, un canal había sacado una película y en 2014 no sacó nada. Así que la hice yo. La de la Supercopa quedó pendiente, pero esta no la podía no hacer”, explicó Díaz sobre el origen de la idea.

Socio y abonado de la institución, confesó que va a la cancha desde los 3 años. Además, comentó que tanto el partido de ida como el de Madrid los vio en la confitería del Monumental. “Fui los dos días a la cancha cuando se suspendió. Yo estaba adentro cuando pasó todo y el domingo no alcancé a entrar porque se veía venir que no se iba a jugar. A España no fui por trabajo”, expresó.

A Díaz le llevó un mes editar todo su trabajo y aseguró que todas las imágenes las sacó de videos de Youtube, un trabajo minucioso que dio sus frutos.

“Si bien es un video para los hinchas, espero que tanto los jugadores como Gallardo y todo el cuerpo técnico lo puedan ver. Es una forma de agradecerles por todo lo que hicieron y por representarnos adentro de la cancha”, concluyó.

El trailer de la biografía de River muestra a los jugadores de diferentes épocas, como a Enzo Francescoli, que hoy ocupan un puesto especial en el equipo de Núñez. Pero los Millonarios esperan ver el toque de Marcelo Gallardo plasmado en la película junto a los nueve títulos conseguidos, en especial la Copa Libertadores que arrebataron a Boca Juniors.

De momento se desconoce el día de la presentación de “River Plate el más grande” en las mejores salas de cine, pero la película prometer ser un gran éxito. Ningún hincha de la Barra querrá perderse esta película, aquí te presentamos el ultimo trailer.