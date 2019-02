La primera derrota electoral de Macri: el radical Kroneberger le ganó a Mac Allister

El ex futbolista Carlos Mac Allister no logró superar al diputado de la UCR Daniel Kroneberger a pesar de que tenía todo el apoyo y respaldo de la Casa Rosada. Es por ello que, con el resultado electoral de hoy, el macrismo tuvo una mala decisión en el primer test electoral del año.

En la interna de Cambiemos, en la Pampa, el radical logró una amplia diferencia en los comicios y será el candidato a gobernador del espacio que lidera el presidente Mauricio Macri. La noticia por supuesto, no le gustó a Marcos Peña, jefe de Gabinete y armador de la campaña de Cambiemos, que había presionado al radicalismo para que se encolumnara detrás del “Colo”, sin embargo, la UCR decidió llevar postulante propios y, luego de una serie de idas y venidas, decidió por el que menos “medía” en las encuestas.

En la victoria de Kroneberger pesaron el poder territorial y el aparato de la UCR. Esa estructura provincial que tiene el radicalismo, con comités en casi todas las localidades, fueron clave a la hora de enfrentar en las urnas al PRO, un partido que no tiene presencia en todos los pueblos, ni cuenta con el poder de movilización de la UCR.

Para Kroneberger ahora queda por delante tres meses de campaña para intentar convencer al electorado de la necesidad de cambiar el signo político de la provincia, gobernada desde 1983 por el PJ.

Kroneberger se enfrentará al representante del PJ, Sergio Ziliotto, en la general del 19 de mayo.

Según reseñan los medios locales, La Pampa inauguró el calendario electoral con una baja participación de votantes, según los primeros datos preliminares. El porcentaje de electores apenas llegaría al 30%. Ese es al menos al dato central que manejaron en los distintos búnker de campaña en Santa Rosa durante toda la jornada, y que ratificaron a las 18 horas con el cierre de los comicios.

Los comicios se llevaron a cabo con normalidad, más allá de denuncias cruzadas entre los precandidatos justicialistas a intendente de Santa Rosa, por las declaraciones de unos y otros que encuadraron en "violación a la veda electoral"; y algunas mesas con problemas en los padrones y falta de autoridades de mesa, en la apertura del comicio.

Estaban habilitados para sufragar un total de 246.517 los ciudadanos en toda la provincia, en la que se habilitaron un total de 792 mesas.

Del total de empadronados, 206.578 son independientes y 39.939 afiliados, entre los cuales 24.554 corresponden a las fuerzas políticas que conforman el Frente Justicialista Pampeano (FreJuPa), y 15.385 a la alianza Frente Cambiemos.

El movimiento de la ciudad, en una jornada de intenso calor, que a la hora del cierre de los comicios -18 horas- alcanza los 36 grados, fue por la mañana, en la que a diferencia de las elecciones anteriores, se pudo ver muy poca afluencia de gente.

Por otro lado, el ex intendente de Santa Rosa dijo que “el 17 de febrero con 37º, 38ºC no es el día para ir a votar. Donde no se dirimían cuestiones locales cae lógicamente la participación”.

En General Pico, por ejemplo, Kroneberger obtuvo el 56% y Mac Allister 44. En votos, 1632 para el radical y 1299 para el candidato macrista.

Ahora, la tarea del macrista es poder llegar a convencer a los pampeanos y así lograr ser gobernador y quebrar los 36 años de poder del peronismo en La Pampa, una hazaña que para muchos es casi imposible.