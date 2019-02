El liberalismo moderno y su General Anarco-Capitalista

El liberalismo en la Argentina siempre estuvo asociado al esquema militar, pero en la actualidad, y a través de la figura del economista Javier Milei, parece que el movimiento ha logrado suavizar esa estructura antigua mediante un contenido popular, novedoso, lleno de humor y sarcasmo que le permite llegar a nuevos públicos, sorprender y convencer.

Milei, ya conocido por sus irreverentes dichos y su exaltada personalidad, ha logrado mostrar la cara más dura del liberalismo pero a través de una personalidad por demás, llena de humor. Los medios de comunicación han sido aliados de él, lo mismo que las plataformas digitales. Ahora, con la popularidad que ha alcanzado en el último año, el economista presentó una nueva figura en su movimiento político: un superhéroe.

"Los liberales/libertarios no sólo somos superiores en lo económico y en lo moral, si no también que tenemos sentido del humor y del gusto, no hay vergüenza en hacer lo que a uno le place, la minifalda se inventó de este lado!", retuiteó Javier Milei luego del revuelo que generó en las redes sociales su nuevo personaje: El General Anarco-Capitalista.

Disfrazado con un traje negro, capa amarilla, antifáz y un escudo dorado, Milei se presentó: " soy el General Anarco-Capitalista... vengo de un país donde no se pagan impuestos, donde se cree en las libertades individuales y el individuo y no hay lugar para colectivistas hijos de puta", y agregó que su misión es "cagarlos a patadas en el culo".

.@JMilei en formato superhéroe. La labor de divulgación de Milei es oceánica e incansable: siempre llega a nuevos públicos, sorprende y convence.

pic.twitter.com/MxpNcF9qvf — Gurú Libertario (@victorhbecerra) 17 de febrero de 2019

"Debo reconocer que Javier rompe con todos los moldes", "Capitán ANCAP alejando a cientos y miles de pibes del colectivismo y pensamiento socialista; intentando dar vuela una historia de camino de la Servidumbre forjado a tempranas edades de la vida" , fueron algunos de los comentarios que se leyeron a través de las redes sociales luego de que se viralizara el video de Milei vestido de superhéroe. "Este hombre es demasiado para un país como argentina", agregó un usuario de Twitter.

El Partido Libertario lanzó en diciembre del año pasado la candidatura a presidente del economista José Luis Espert y desde sus filas llamaron a todos los "amantes de la libertad" a afiliarse para poder competir en el 2019.

Si bien reconocen que todavía no tienen definido un candidato para competir en la ciudad de Buenos Aires, debido a que el economista mediático Javier Milei al parecer no se mostró interesado, los libertarios aseguran que ya tienen presencia en todas las provincias menos Formosa.

Si, me gusta Milei, me gusta como explica, como putea, como habla, que políticamente incorrecto es. La tibieza y la correccion política mediática se termino. Ya no se repite la historia. Trosko — Maluendez (@franmaluendez) 17 de febrero de 2019

Javier Milei, es el nuevo San Martín, porque nos sacará del cautiverio y liberará del modelo y pensamiento socialista y populista cloacal-delincuencial q estamos sumidos desde hace más de 80 años en el país! — Sebastian Facundo (@SebFacundo) 17 de febrero de 2019

Sarmiento y Milei son mas que San Martín, y lo mismo Alberdi, lo que importa es la forma de vida; si le tributás tus impuestos a España o a Argentina es una cuestión baladí, lo que importa es a quién le tributás mas. El nacionalismo es un sofisma que se usa para oprimir al pueblo pic.twitter.com/GdziIzG3cp — Mayo Von Höltz (@MayoVonHoltz) 17 de febrero de 2019

Milei en modo superheroe libertario. Otra forma de llegar a más partes de la sociedad, los cosplayers

¿ Un día veremos a Rallo así? pic.twitter.com/64t9xW13TB — Economía y libertad (@eco_liberal) 17 de febrero de 2019