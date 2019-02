Con la luz cortada y el cruce Gallardo-Crespo, River rescató un empate ante Banfield

River Plate, con sus hinchas en las tribunas, empató este domingo (17/02) 1-1 con Banfield con goles convertidos en el segundo tiempo por Agustín Fontana, a los 11’ (Banfield) y Lucas Pratto, a los 38’ (River) por el partido que correspondió a la décimo novena fecha de la Superliga Argentina de Fútbol (SAF) 2018/2019. En este encuentro se enfrentaron dos técnicos ex compañeros en River como Hernán Crespo y Marcelo Gallardo. Sin embargo, el encuentro estuvo demorado por un corte de luz que disparó la polémica entre los dos entrenadores. Tras el corte en el suministro eléctrico, Marcelo Gallardo estalló de furia y acusó al ‘Taladro’ de haber cortado la luz a propósito. La acusación del ‘Muñeco’ Gallardo se dio a raíz del apuro de Martín Payero, mediocampista de Banfield, por ir al baño inmediatamente se originó el corte. Marcelo Gallardo primero se cruzó con Renato Civelli, capitán del ‘Taladro’, luego habló con vehemencia con la terna arbitral y terminó con otro cara a cara fuerte con Crespo, entrenador del conjunto local. “No sé qué le pasó. Historias de él. Cómo no me va a sorprender lo que dijo… Me fui porque no podía creer lo que estaba haciendo. ¿Si me dijo que el corte había sido provocado? Por qué íbamos a hacer algo así. A veces nos pasamos de rosca”, fue la tajante respuesta de Hernán Crespo en diálogo con Fox Sports. Más allá de este incidente, el ‘Millonario’ tuvo el triunfo sobre el cierre, aunque la unidad le sienta bien para seguir a tiro de la zona de clasificación a la próxima Copa Libertadores. El “Taladro” sigue sin poder ganar bajo la conducción de Crespo.

