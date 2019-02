'Plan B' si no remonta la economía: Inseguridad y que hable Manzanares

Cambiemos necesita remontar en el terreno económico porque será el eje de los debates de la campaña electoral. De eso se ocupa la tapa de este lunes (18/2) del diario El Cronista, comparando la situación actual con la de 2008, donde se juntó el conflicto agropecuario de la ‘125’ y la crisis de las sub-prime. El problema es si el Gobierno no logra la ‘remontada’, porque los indicadores económicos no parecen favorecer al oficialismo hasta los comicios. De eso se ocupa BAE. Sin embargo, intentan imponer la agenda de la seguridad con Patricia Bullrich, que ahora impulsa un registro de ADN de delincuentes y penas más altas para robos, homicidios y violaciones, según da cuenta el diario El Día de Mar del Plata, la ciudad balnearia que visitó la ministra. El otro tema para evitar hablar de la economía es la corrupción K, pero para eso en el Gobierno necesitan la confesión de Víctor Manzanares, como plantea La Nación en su tapa, y que no sea otro Lázaro Báez, que nunca habló.

