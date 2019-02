Se posterga el inicio del juicio a CFK

Los jueces Rodrigo Giménez Uriburu y Jorge Gorini decidieron postergar el juicio contra la ex presidente Cristina Fernández de Kirchner en la que se la acusa de privilegiar al empresario Lázaro Báez para la obtención de obras públicas viales. Será el próximo 21 de mayo por una operación a la que se someterá el juez Jorge Tassara. Aún así no estará terminada la auditoría que pidió la ex presidente porque se calcula que el informe final se logrará para después de junio.

