Margarita Barrientos: "Macri tiene que cambiar muchas cosas"

Margarita Barrientos, reconocida por su labor al frente del comedor Los Piletones, en Villa Soldati, se mostró molesta por la evolución de los índices de pobreza y pidió cambios al Gobierno nacional, al que ha venido respaldando públicamente desde hace tiempo.



“La ministra Carolina Stanley dijo que va a aumentar la pobreza, si ella lo dijo, será así, pero es lamentable, no quiero escuchar esas palabras, uno trabaja con las familias todos los días y es triste escuchar esas cosas", aseguró en diálogo con el programa radial Punto de partida, que se emite por AM 770.



"No quiero seguir abriendo comedores, quiero que la gente tenga trabajo, que se ganen el pan con trabajo, con dignidad", manifestó Barrientos.



“A Mauricio Macri lo quiero desde hace muchos años, desde antes de que fuera político, pero la situación está muy difícil y el presidente creo que tiene que cambiar muchas cosas", agregó.



"No estoy a la altura de un ministro de economía, es difícil desarrollar las ideas. Yo le planteo siempre que tiene que abrir escuelas de oficio, hacer trabajar a la gente, abrir puestos de trabajo, no quiero que existan los comedores”, reiteró la dirigente.



“Uno nota todos los días la crisis actual, es algo muy preocupante para todos y para mí porque hay que alimentar a la gente, me quita el sueño, a veces no alcanza lo que la gente nos pide, falta comida. Hay muchísima desocupación", expresó.



Por último, reafirmó su postura contraria a la baja de la edad de imputbilidad que impulsa el oficialismo: "Si mandamos a un chico de 15 años a la cárcel, va a volver a delinquir porque no tiene un futuro preparado y aparte nadie le va a dar un trabajo por haber estado preso".