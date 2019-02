Slash revela que los Guns N' Roses trabajan en un nuevo disco

El guitarrista Slash confirmó que el grupo Guns N' Roses está trabajando en su próximo disco.

"Axl (Rose), Duff (McKagan), Richard (Fortus) y yo hablamos al respecto. Hay material y cosas en proceso para una nuevo trabajo. Pero con Guns N' Roses no hay un plan trazado, no funcionamos así. Por tanto, esperamos publicar un nuevo álbum, ya veremos qué sucede y cuándo", contó el músico al crítico musical japonés, Maso Ito, en el programa TVK Rock City.

Aún no se sabe cuándo verá la luz el nuevo material.

El último trabajo del grupo fue 'Chinese Democracy', en 2008, que llegó tras 20 años, después de 'The Spaghetti Incident', en 1993. El próximo sería el 1º disco inédito de Guns N' Roses tras 11 años.

De 'Chinese Democracy' no participaron Slash ni Duff McKagan: ambos regresaron oficialmente al grupo en 2016.

La revista Rolling Stones apunta que la última vez que Axl, Slash y Duff crearon música original juntos fue en 1991, cuando salieron a la luz los 2 álbumes Use your illusion.

Slash se refirió adicionalmente a la última gira internacional de la banda, llamada 'Not in this lifetime', que concluyó a finales de 2018 -tras 159 fechas alrededor del mundo- y a su relación con Axl Rose: "Ha sido una experiencia mágica, donde todo el equipo ha estado unido como un gran matrimonio. Nos los hemos pasado muy bien y estoy feliz por ello."

La revista señala que si bien los Guns no adelantaron ninguno de sus temas nuevos durante la última gira, las canciones de 'Chinese democracy' que tocaron tuvieron la impronta del estilo de Slash. "Es divertido tocarlas", decía el músico a Rolling Stone en agosto. "No hay nada raro en ello. No es como que esté tocando algo que está fuera de mi zona de confort. Soy muy consciente de mantener la integridad de la grabación, pero aún así hacerlo a la manera en que yo elijo."

Ni bien terminó aquella gira, Slash salió en otra con su grupo Myles Kennedy & The Conspirators, para promover su nuevo álbum, aunque a diferencia de giras anteriores, no tocaron más que una canción de los Guns N' Roses por show.

La banda nació en 1985 y vendió más de 150 millones de álbumes en todo el mundo. En USA vendió 60 millones.