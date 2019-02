Otro golpe a los jubilados: Macri canceló la devolución del IVA

En lo que representa otro golpe a los jubilados, pensionados y beneficiarios de programas sociales, el Gobierno anunció que no renovará el programa por el cual podían recibir el reintegro del IVA de una parte de las compras que hicieran con tarjetas de débito. Según explicaron desde el Ministerio de Hacienda, la medida no se relaciona con una necesidad de ajustar gastos o aumentar recaudación, sino con que era un programa "ineficiente" que no cumplía con el objetivo de aumentar la formalización.



El programa había sido promulgado por el presidente Mauricio Macri en junio de 2016 y disponía un reintegro del 15% del IVA de las compras que realizaran jubilados, pensionados y beneficiarios de planes sociales nacionales con tarjetas de débito. El tope del beneficio era de $300, monto que se mantuvo congelado desde entonces.



Según se comunicó oficialmente desde Hacienda, sobre un total de 7,5 millones de potenciales beneficiarios, solo un 16% (alrededor 1,2 millones de personas) hacían uso del beneficio y los reintegros promedio registrados eran sustancialmente menores a los permitidos en el marco de la ley.



"El programa era transitorio y tenía el doble objetivo de fomentar la formalidad mediante el uso de la tarjeta de débito -que implica que el gasto entra en un circuito formal- y aumentar el monto efectivo de los beneficios provistos por el Gobierno", añadieron, según publica el diario La Nación.



Con esta cancelación del programa, habrá 1,2 millones de personas que hacían uso del reintegro y que ya no dispondrán del beneficio.

Esta medida se suma, además, a otra reciente tomada por el Gobierno que generó un aumento en la cantidad de jubilados que pagan Impuesto a las ganancias, al disponer que se computen de manera conjunta los dos o más beneficios previsionales que pueda recibir la misma persona, medida que fue muy criticada.

"Lamentablemente es otra promesa incumplida, otra de las tantas. Forma parte de una política constante de este gobierno: ajustar sobre los sectores más débiles", dijo la semana pasada el Ombudsman de la Tercera Edad, Eugenio Semino, sobre esta resolución de la ANSeS.