La hija de Andrea del Boca sigue acusando a su padre: "Vos y tu novia dormían desnudos al lado mío"

Anna Chiara no ve a su padre, Ricardo Biasotti, hace nueve años. Con 18 años, dio una entrevista a la revista Gente en la que lo denunció públicamente por malos tratos. Esta tarde, su madre fue invitada al programa Intrusos junto con su abogado, Juan Pablo Fioribello. Anna también estuvo allí, pero de manera virtual: Envió un video en el que se refirió a su padre.

“Estoy en mi casa tranquila. Sola. No paseándome por los programas ni haciendo notas, estoy acá estudiando. Pero se dice que busco marketing y que quiero prensa. Dice mucho de lo cobarde que sos. Hablo de mi caso porque es mío y de nadie más solo mío", comenzó Anna.

Luego, continuó: “Se quiere sacar el foco de lo más importante, que un juez penal a pedido mío pidió que no me vieras. ¿No te acordás cuando dormías desnudo al lado mío, no te acordás cuando vos y tu novia dormían desnudos al lado mío? Vi todo porque ni taparte sabías. Ni para eso servís", agregó.

Anna contó que el financista le sacaba el celular para impedir que se comunicara con su madre, a quien llamaba, según relató, “puta”. También relató que la dejaba encerrada en el auto y que hasta incluso llegó a empujarlas a ella y a su madre contra el vidrio de la puerta de su casa. “¿No te acordás?, porque yo sí, y creo vos también, por eso no das la cara, porque no tenés”.

También cargó contra Amalia Granata, a quien acusó de mentir. “Que no mienta, que invierta su tiempo en educarse sobre los derechos de la mujer, que es más importante”, sostuvo la joven, quien por último dijo no odiar a Biasotti. “Odiarte es una pérdida de tiempo, lo único que siento por vos es vergüenza. A mí nadie me lava el cerebro. Es mi testimonio, mañana es el de otra, porque, lamentablemente, la fila no termina acá. No nos subestimen más porque no nos callamos", cerró.

Andrea del Boca forma parte de la industria del espectáculo desde sus cuatro años. Ahora, su propia vida parece una telenovela. Causa judicial de por medio, su hija es la protagonista de un relato que estremece. Incluso, Juan Pablo Fioribello, abogado penalista de varias estrellas que patrocina judicial y mediáticamente a Del Boca, asegura que recibieron una propuesta para llevar su historia al cine.