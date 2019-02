Con Chilavert furioso y tras superar un cáncer, Berizzo fue confirmado en Paraguay

El cordobés Eduardo Berizzo fue confirmado este lunes (18/02) como nuevo entrenador del seleccionado paraguayo de fútbol con vistas a la Copa América Brasil 2019. “Con DT confirmado, la selección está lista para afrontar grandes desafíos con la misma pasión y nuestro interminable aliento”, escribió la cuenta oficial de Twitter del seleccionado paraguayo como bienvenida a Berizzo. Sin embargo, el histórico ex arquero José Luis Felix Chilavert fue muy duro con el entrenador argentino y le apuntó a la Asociación Paraguaya de Fútbol conducida por Robert Harrison: “La Selección está en subasta”. Y continuó: “Los dirigentes nunca aceptan el fracaso, pasaron ya varios técnicos. No hay que trabajar con amigos, hay que tener profesionalidad. Robert Harrison no aprendió nada de su padre que sacó de la decadencia al fútbol paraguayo con clasificaciones seguidas a mundiales. Es imposible apoyar a la Selección así. Osorio llevó un montón de dinero y ahora cometemos el mismo error, traemos otro extranjero”. Por otra parte, mientras dirigía al Sevilla, el cordobés superó un cáncer de próstata que se le había detectado. “El Toto” -que había sido operado el 28 de noviembre de 2017- no necesitó de tratamientos posteriores como rayos o quimioterapia. Los estudios habían arrojado que el DT se había recuperado y que todo ha salido de acuerdo a lo esperado.

